Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 42

Die Kalenderwoche 42 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 13. bis zum 19. Oktober 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Wie nun weiter mit Windows 10

Rang 2

Pflanzen bestimmen

Rang 3

So bleibt Ihr Handy fit

Rang 4

Audioformate im Check

Rang 5

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In der Kalenderwoche 42 wurde dieses Video veröffentlicht