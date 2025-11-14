Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 45

Die Kalenderwoche 45 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 3. bis zum 9. November 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Ein Safe für Passwörter - Passwortmanager

Rang 2

10 geniale Tipps für den Windows-Explorer

Rang 3

PC effizient aufrüsten

Rang 4

Sunrise bringt neue Zweitmarke CHmobile mit Einführungstiefpreis in die Schweiz

Rang 5

Volles Tempo

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 45 haben wir dieses Video veröffentlicht: