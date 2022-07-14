10 Tipps für die Tolino-App

Nach der Installation wählen Sie aus der Länderliste Schweiz aus. Sie wählen Ihren Buchhändler; möglich sind hierzulande Orell Füssli oder Weltbild.ch. Die Redaktorin hat ersteres ausgewählt. In der Grundansicht finden sich die Registerkarten Startseite, Bücher, Hörbücher, Shop und Mehr.

Update 14.07.22: Neu gibt es hier den Entdecken-Bereich. Die Autorin erhielt die Meldung, dass dies mit geänderter Google-Geschäftsbedingungen zu tun habe. Deshalb werden Ihnen nun in der Tolino-App von Orell Füssli E-Books und Hörbücher empfohlen. Diese können Sie dann gleich via Orell-Füssli-Shop kaufen.

Gratis-Bücher

Nachdem Sie die App installiert haben und noch nicht eingeloggt sind, haben Sie ein paar Gratis-E-Books zur Verfügung. Das sind z. B. Max und Moritz von Wilhelm Busch oder Madame Bovary von Gustave Flaubert. Die Anzahl ist allerdings sehr überschaubar. Bei den Hörbüchern ist es gähnend leer.

Login

Direkt unter Startseite werden Sie aufgefordert, sich einzuloggen. Tippen Sie auf Anmelden. Wenn Sie noch kein Orell-Füssli- (oder Weltbild-)Login haben, müssen Sie eines anlegen, was Sie nun erledigen können. Wer bereits eins hat, loggt sich wie gewohnt ein.

Unter Bücher sehen Sie die E-Books, welche Sie via Online-Shop bei Orell Füssli bzw. Weltbild gekauft haben. Um diese herunterzuladen (innerhalb der App), tippen Sie entweder auf das Download-Symbol im Produktbild (Wolke mit Download-Pfeil) oder auf das Drei-Punkte-Symbol sowie Herunterladen.

Family Sharing

Seit Herbst 2020 (PCtipp berichtete) gibt es endlich die Family-Sharing-Funktion. Wenn Sie ein E-Book kaufen, können das der Partner oder die ganze Familie jetzt auch lesen. Man kann bis zu sechs Mitglieder einer Familie zuordnen. Wie das geht, hat Kollegin Salvisberg in «Tolino: Update auf Version 14 und Family Sharing – so gehts» erklärt.

Tipp 2: Layout anpassen

Schriftgrösse, Textausrichtung, Zeilenabstand