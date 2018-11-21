Android-Backup mit «MyPhoneExplorer» erstellen – so gehts

Sie möchten ein Backup für Ihr Android-Smartphone oder -Tablet erstellen? Natürlich haben Sie seit letzter Woche auch die Möglichkeit, ein manuelles Android-Backup auf Google Drive zu erstellen (PCtipp berichtete). Das Feature wurde offenbar auch für ältere Versionen (ab Android 7) ausgerollt.

Falls Sie dies jedoch nicht möchten, haben wir für Sie eine Alternative: das «MyPhoneExplorer»-Tool (MPE). Wir erklären Ihnen, wie Sie damit Backups einfach erstellen können (Nachrichten, Daten und mehr).

Was ist «MyPhoneExplorer»?

«MyPhoneExplorer» ist ein deutschsprachiges Verwaltungsprogramm für Android-Smartphones. Die Windows-Freeware ist herstellerunabhängig. Darum arbeitet es mit diversen Geräten gut zusammen.

Mit MPE können Sie Ihr Handy über WLAN, USB-Kabel oder Bluetooth mit Ihrem PC oder Notebook verbinden. Nutzer benötigen zudem die Gratis-App «MyPhoneExplorer Client», um die Synchronisation zu starten. Die aktuelle Version heisst 1.8.11 (Stand: 21. November 2018)