5. Dez 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Android: Manueller Netzwechsel, so gehts!
Kommt man per Zug oder mit dem Auto aus dem Ausland nach Hause, kann der Netzwechsel auf sich warten lassen. So gehts schneller.
Wie ärgerlich: Man ist bereits über die Grenze gefahren, aber das Mobiltelefon will dies nicht bemerken und zeigt immer noch ein ausländisches Handy-Netz an. Meist lässt sich das mit einem schnellen Neustart des Smartphones ändern. Will sich die Anzeige dennoch nicht ändern, wechselt man das Netz halt manuell.
- Öffnen Sie die Einstellungs-App.
- Tippen Sie auf Mobilfunknetz.
- Wählen Sie nun Mobile Daten.
- Wählen Sie nun Anbieter.
- Deaktivieren Sie den Schalter Automatisch auswählen.
- Nun werden Netze gesucht. Wählen Sie Ihr Netz aus.
- Nun sollten Sie wieder ins richtige Netz eingewählt sein.
- Schalten Sie anschliessend den Schalter wieder auf Automatisch.
Hinweis: Je nach Gerät können die Namen und Positionierungen der Menüs ändern.
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