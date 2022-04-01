Android-Smartphone mit Windows verknüpfen

Ende März 2022 hat Microsoft die in diesem Artikel erwähnten Apps umbenannt. In den deutschsprachigen Versionen heisst die Windows-App nicht mehr «Ihr Smartphone», sondern «Smartphone-Link». Die Android-App «Begleiter für Ihr Smartphone» wurde in «Link zu Windows» umbenannt. An der Funktionsweise hat sich nichts geändert und die Apps werden automatisch aktualisiert.

Die per Smartphone geknipsten Fotos lassen sich zwar via Mail oder über einen Cloud-Speicherordner wie OneDrive oder Google Drive auf den PC bringen. Aber sobald Sie auf die SMS zugreifen müssen, wird es normalerweise umständlich.

Spätestens jetzt wäre es doch sehr praktisch, wenn Sie vom PC oder Notebook aus einen Direktzugang zu den SMS und Fotos hätten. Unter Windows 10 und Windows 11 müssen Sie hierfür nicht lange nach einer Lösung suchen.

Smartphone mit dem PC verknüpfen

Die Voraussetzung ist, dass Sie auf Ihrem PC schon mit einem Microsoft-Konto angemeldet sind. Auf dem PC klicken Sie auf Start, tippen Smartphone ein und öffnen dann Ihr Smartphone. Die App öffnet sich und heisst neuerdings Smartphone-Link. Klicken Sie auf Erste Schritte.