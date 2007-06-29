.DS_Store-Dateien unter Windows

Die Dateien ".DS_Store" sind keine Spyware oder sonstige Schädlinge, sondern sie entstehen, wenn innerhalb eines Netzwerkes von Mac-Rechnern auf Windows-Ordner zugegriffen wird. Der Explorer heisst bei Mac "Finder", und dieser Finder legt in jedem Ordner eine solche Datei ab. In diesen Dateien sind Informationen über die Fenstereinstellungen o.ä. enthalten. Auf Mac sind alle Dateien, die mit einem Punkt beginnen, unsichtbar, auf anderen Betriebssystemen kommen sie jedoch sämtlich zum Vorschein.

In der ApfelWiki [1] ist beschrieben, wie man via Terminal das Anlegen von .DS_Store-Dateien verhindern kann, zudem werden verschiedene Tools vorgestellt, die das ebenfalls übernehmen.