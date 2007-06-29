29. Jun 2007
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
.DS_Store-Dateien unter Windows
Ich habe eine Datei auf dem Computer, ich vermute Spyware, sie heisst .DS_Store und verbreitet sich in jedem Ordner einmal. Sie wird nur angezeigt, wenn ich die versteckten Dateien auch anzeige, und wenn ich sie lösche, ist sie am nächsten Tag wieder in jedem Ordner einmal vorhanden. Wie kriege ich diese Datei wieder los?
Die Dateien ".DS_Store" sind keine Spyware oder sonstige Schädlinge, sondern sie entstehen, wenn innerhalb eines Netzwerkes von Mac-Rechnern auf Windows-Ordner zugegriffen wird. Der Explorer heisst bei Mac "Finder", und dieser Finder legt in jedem Ordner eine solche Datei ab. In diesen Dateien sind Informationen über die Fenstereinstellungen o.ä. enthalten. Auf Mac sind alle Dateien, die mit einem Punkt beginnen, unsichtbar, auf anderen Betriebssystemen kommen sie jedoch sämtlich zum Vorschein.
In der ApfelWiki [1] ist beschrieben, wie man via Terminal das Anlegen von .DS_Store-Dateien verhindern kann, zudem werden verschiedene Tools vorgestellt, die das ebenfalls übernehmen.
Kommentare