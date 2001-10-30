Nach E-Banking Cache leeren

Gewisse Daten werden beim Surfen auf dem eigenen Computer zwischengespeichert. Es handelt sich dabei um Webseiten, Bilder, Sounddateien, also alles was beim Surfen so anfällt. Dazu gehören natürlich auch die Webseiten der Bank beim

E-Banking. Diese Daten darf niemand ausser Ihnen selber sehen, deshalb sollte aus Sicherheitsgründen dieser Zwischenspeicher (Cache) nach der Sitzung mit der Bank geleert werden. Im Internet Explorer finden Sie unter "Extras/Internetoptionen/Allgemein/Temporäre Internetdateien" den Knopf "Dateien löschen". Beim Opera Browser finden Sie unter "File/Preferences/History and Cache"

den entsprechenden Knopf. Beim Navigator 4.x unter "Edit/Preferences/Advanced/Cache".