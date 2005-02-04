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PCtipp Redaktion
4. Feb 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Artikelnummern mit Preis ergänzen

Ich habe in einer Tabelle in Spalte A die Artikelnummer, in Spalte B den dazugehörigen Preis. Nun möchte ich zu den Artikelnummern in einer zweiten Tabelle die Preise «dazuspielen». Gibt es eine Formel, die dies bewerkstelligen kann?
© Quelle: PCtipp.ch

Sofern Ihre Daten in derselben Reihenfolge in beiden Tabellen gespeichert sind, ist das sehr einfach.

Dies ist die Originaltabelle, sie befindet sich im Register "Tabelle1" (selbstverständlich können Sie die Tabellen beliebig benennen):

© Quelle: PCtipp.ch

Wechseln Sie auf "Tabelle2" (oder auf die zweite Tabelle, die Sie für das Dazuspielen der Preise verwenden wollen) und tragen Sie anstelle der Preise aus Tabelle 1 die Verknüpfung der Felder mit den entsprechenden Feldern aus Tabelle 1 ein, also z.B. für Feld B1 "=Tabelle1!B1" usw. Nach dem Eintrag in B1 können Sie die restlichen Einträge mit "AutoAusfüllen" herunterziehen.

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Auf die gleiche Weise können Sie vorgehen, wenn Sie die Daten nicht in derselben Excel-Datei verwalten, dann kommt zum Tabellennamen noch der Name der Arbeitsmappe hinzu:

© Quelle: PCtipp.ch

Schwieriger wird es, wenn die Daten nicht in derselben Reihenfolge und Struktur vorliegen, dann müssen Sie sie aus einer Liste heraussuchen und zuweisen. Das können Sie mit der Excel-Funktion SVERWEIS realisieren, wie in dem Kummerkasten-Artikel "SVERWEIS auf eine andere Arbeitsmappe" [1] beschrieben.

Für unser Beispiel sähe das dann so aus:

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