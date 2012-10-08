Excel: Aus Kalenderwoche Datum ermitteln

Die Eingabe in der Spalte «Tag» bezeichnet den Wochentag. Dort können Sie Ziffern von 1-7 eingeben, wobei die «1» den Montag repräsentiert, die «2» den Dienstag usw. Die «5» ist also der Freitag.

Zudem müssen Sie die Zellen, in denen das Datum angezeigt werden soll, mit dem Datumsformat belegen, sonst ist das Ergebnis eine fünfstellige Zahl und nicht das Datum, das Sie wünschen.

Update: Die Formel funktioniert übrigens genau gleich auch in OpenOffice bzw. LibreOffice Calc.