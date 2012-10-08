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PCtipp Redaktion
8. Okt 2012
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Aus Kalenderwoche Datum ermitteln

Problem: In einer Excel-Tabelle möchte ich anhand der Kalenderwoche (z.B. «Woche 5») in einer anderen Zelle das Datum vom Wochenanfang und Wochenende anzeigen.

Die Formel in Excel

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Sie können das Datum mit Hilfe dieser Formel ermitteln:

=DATUM(A2;1;1)+(B2-WENN(WOCHENTAG(DATUM(A2;1;1);2)&gt;4;0;1))*7+C2-1+1-WOCHENTAG(DATUM(A2;1;1)+(B2-WENN(WOCHENTAG(DATUM(A2;1;1);2)&gt;4;0;1))*7;2)

Achtung: Die Formel umbricht hier auf mehrere Zeilen und ist möglicherweise hier nicht komplett lesbar. Darum haben wir sie unten noch einmal in drei Teilstücken eingefügt. Fügen Sie diese zusammen und entfernen Sie sowohl die _ Unterstriche als auch die Zeilenwechsel:

=DATUM(A2;1;1)+(B2-WENN(WOCHENTAG(DATUM(A2;1;1);2)&gt;4;0;1))*7_

+C2-1+1-WOCHENTAG(DATUM(A2;1;1)_

+(B2-WENN(WOCHENTAG(DATUM(A2;1;1);2)&gt;4;0;1))*7;2)

Wenn Sie Wochenanfang und Wochenende ermitteln wollen, müssen Sie die Formel für den zweiten Wert entsprechend anpassen. In unserem Beispiel funktioniert die hier angegebene Formel mit der Zeile 2, also für den Wochenanfang. Wenn Sie das Wochenende ausrechnen wollen, ändern Sie die Zell-Daten mit «2» in der Formel auf «3» ab. Aus «A2» wird «A3», aus «B2» wird «B3», aus «C2» wird «C3».

Die Formel in Excel

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Eingabe in der Spalte «Tag» bezeichnet den Wochentag. Dort können Sie Ziffern von 1-7 eingeben, wobei die «1» den Montag repräsentiert, die «2» den Dienstag usw. Die «5» ist also der Freitag.

Zudem müssen Sie die Zellen, in denen das Datum angezeigt werden soll, mit dem Datumsformat belegen, sonst ist das Ergebnis eine fünfstellige Zahl und nicht das Datum, das Sie wünschen.

Update: Die Formel funktioniert übrigens genau gleich auch in OpenOffice bzw. LibreOffice Calc.

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