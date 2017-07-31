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Florian Bodoky
31. Jul 2017
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Die wichtigsten Abkürzungen im Überblick

Excel kann praktisch für alles verwendet werden. PCtipp zeigt die wichtigsten Tastaturkürzel für den effizienteren Excel-Alltag.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Shortcuts, also Tastaturkürzel, sparen im Alltag viel Zeit und viel Herumgeklicke. Speziell in Programmen, deren Menüs tief ineinander verschachtelt sind. So zum Beispiel bei Microsoft Excel. Das switchen in die unterste Zeile einer grossen Tabelle, das automatische Einfügen von Daten etc. geht auch alles via Tastatur.

Hier die wichtigsten in der Übersicht: 

Tastenkombination Auswirkung
CTRL + . (CTRL und Punkt) Aktuelles Datum in Excelzelle einfügen
CTRL + Umschalttaste + . (Punkt) Aktuelle Uhrzeit einfügen
CTRL + 1 Öffnet den Dialog zum Formatieren von Zellen
Umschalttaste + F3 Öffnet den Formelgenerator zum Einfügen von Funktionen
Umschalttaste + F11 Fügt ein neues Arbeitsblatt ein
CTRL + Ende-Taste (auch CTRL + Pfeil runter) Springt in der Spalte zur letzten gefüllten Zelle bzw. zur ersten Zelle, auf die eine leere Zelle folgt.
CTRL + Umschalttaste + – (Minus) Zeichnet einen Rahmen um den markierten Zellbereich
CTRL + Umschalttaste + < (kleiner als) Entfernt den Rahmen um den markierten Zellbereich
CTRL + 9 Blendet ganze Zeilen aus
CTRL + Umschalttaste + 9 Blendet ausgeblendete Zeilen wieder ein
CTRL 8 Blendet ganze Spalten aus
CTRL + Umschalttaste + 8 Blendet ausgeblendete Spalten wieder ein
CTRL + Umschalttaste + * (Sternchen) Markiert innerhalb des Arbeitsblatts alle Zellen, die zum Arbeitsbereich der aktuellen Zelle gehören.
CTRL + Umschalttaste + O (Buchstabe O) Markiert alle Zellen mit Kommentaren
Umschalttaste + F10 Öffnet das Kontextmenü
ALT + Umschalttaste + = (Gleichheitszeichen) Cursor in eine leere Zelle direkt unter oder neben Zellen mit Zahlen setzen danach wird dort die Summe der angrenzenden Zellen ausgerechnet.
CTRL + ALT + V Öffnet den Dialog zum Einfügen von Daten aus externen Dateien.

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