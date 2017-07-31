Excel: Die wichtigsten Abkürzungen im Überblick

Tastenkombination Auswirkung CTRL + . (CTRL und Punkt) Aktuelles Datum in Excelzelle einfügen CTRL + Umschalttaste + . (Punkt) Aktuelle Uhrzeit einfügen CTRL + 1 Öffnet den Dialog zum Formatieren von Zellen Umschalttaste + F3 Öffnet den Formelgenerator zum Einfügen von Funktionen Umschalttaste + F11 Fügt ein neues Arbeitsblatt ein CTRL + Ende-Taste (auch CTRL + Pfeil runter) Springt in der Spalte zur letzten gefüllten Zelle bzw. zur ersten Zelle, auf die eine leere Zelle folgt. CTRL + Umschalttaste + – (Minus) Zeichnet einen Rahmen um den markierten Zellbereich CTRL + Umschalttaste + < (kleiner als) Entfernt den Rahmen um den markierten Zellbereich CTRL + 9 Blendet ganze Zeilen aus CTRL + Umschalttaste + 9 Blendet ausgeblendete Zeilen wieder ein CTRL 8 Blendet ganze Spalten aus CTRL + Umschalttaste + 8 Blendet ausgeblendete Spalten wieder ein CTRL + Umschalttaste + * (Sternchen) Markiert innerhalb des Arbeitsblatts alle Zellen, die zum Arbeitsbereich der aktuellen Zelle gehören. CTRL + Umschalttaste + O (Buchstabe O) Markiert alle Zellen mit Kommentaren Umschalttaste + F10 Öffnet das Kontextmenü ALT + Umschalttaste + = (Gleichheitszeichen) Cursor in eine leere Zelle direkt unter oder neben Zellen mit Zahlen setzen danach wird dort die Summe der angrenzenden Zellen ausgerechnet. CTRL + ALT + V Öffnet den Dialog zum Einfügen von Daten aus externen Dateien.