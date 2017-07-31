31. Jul 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Die wichtigsten Abkürzungen im Überblick
Excel kann praktisch für alles verwendet werden. PCtipp zeigt die wichtigsten Tastaturkürzel für den effizienteren Excel-Alltag.
Shortcuts, also Tastaturkürzel, sparen im Alltag viel Zeit und viel Herumgeklicke. Speziell in Programmen, deren Menüs tief ineinander verschachtelt sind. So zum Beispiel bei Microsoft Excel. Das switchen in die unterste Zeile einer grossen Tabelle, das automatische Einfügen von Daten etc. geht auch alles via Tastatur.
Hier die wichtigsten in der Übersicht:
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