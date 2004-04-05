Excel: Doppelte Einträge nur einmal zählen

Für unser Beispiel nehmen wir einmal an, dass Sie die Dossiernummern in Spalte A aufgelistet haben, dann geben Sie folgende Formel in Zelle B1 ein:

=WENN(VERGLEICH(A1;A:A;0)=ZEILE();"Einfach";"Doppelt")

Wenn Sie diese Formel für die gesamte Spalte mit AutoAusfüllen herunterziehen, erhalten Sie dieses Ergebnis: