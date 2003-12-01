Excel Lieferdatum berechnen

Sie können dieses Problem folgendermassen lösen:

In der ersten Spalte (A) geben Sie das Bestelldatum ein, in der zweiten Spalte (B) das Lieferdatum. In der dritten Spalte (C) wird ausgerechnet, ob das Lieferdatum mehr als 35 Tage nach dem Bestelldatum liegt. Falls dies der Fall ist, wird das Datum ausgegeben, bis zu dem die Zahlung spätestens erfolgen muss. Liegt das Bestelldatum in einem Abstand von weniger als 35 Tagen, wird die Meldung "Sofortige Zahlung" ausgegeben.

Hier in dem Screenshot sehen Sie in Zelle C2 die Formel:

=WENN(B3-A3>35;B3-35;"Sofortige Zahlung")

Das bedeutet, der 35. Tag wird noch nicht berücksichtigt, erst der 36.