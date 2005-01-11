Excel: Wie rechnet Excel mit 30-Tage Monaten?

Da dieses Problem in den meisten buchhalterischen Berechnungen vorkommt, gibt es in Excel auch eine Funktion dafür. Im Gegensatz zum einfachen Subtrahieren von zwei Datumswerten verwendet die Funktion TAGE360() für jeden Monat genau 30 Tage, also 360 Tage im Jahr. Ihre Funktion könnte beispielsweise so aussehen: "=TAGE360(„1.2.2005“;“1.3.2005“;Wahr)". Als letzten Parameter müssen wir zwischen der amerikanischen und der europäischen Berechnungsmethode wählen. Ich habe in diesem Beispiel die europäische vorausgesetzt. Das Resultat der Funktion sollte 30 sein. Natürlich können Sie wie bei allen anderen Funktionen anstatt Datumswerte direkt einzugeben, Zellenbezüge nennen, also zum Beispiel "=TAGE360(A1;A2;Wahr)".