Facebook: Freundschaftsvorschläge ausschalten – so gehts!

Durch eruierte Standorte versucht Facebook, Personen miteinander zu verbinden. Manchmal klappt das ganz gut, manchmal greift der Algorithmus ganz schön daneben. Wer hin und wieder auch Anfragen von Freunde-Sammlern erhält, die man gar nicht kennt, möchte diese Funktion vielleicht auch deaktivieren.

Das geht so:

Android

Öffnen Sie die Einstellungen (Zahnrad-Icon). Tippen Sie auf den Punkt Apps. Wählen Sie die Facebook-App und tippen Sie auf Berechtigungen. Schalten Sie den Standort-Zugriff aus.

iOS

Öffnen Sie die Einstellungen (Zahnrad-Icon). Wählen Sie den Punkt Datenschutz. Tippen Sie auf Ortungsdienste, danach auf Facebook. Setzen Sie ein Häkchen bei Nie.

Hinweis: Menüs und Bezeichnungen können variieren.