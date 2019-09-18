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PCtipp Redaktion
17. Sep 2019

Festplatte wiederverwerten

Ob 3,5-Zoll-Magnetplatte oder 2,5-Zoll-Notebookdisk – die sind auch nach dem Ausbauen aus einem PC oder Notebook noch nicht reif fürs Recycling.

 © Quelle: PCtipp.ch

Sie können eine Festplatte in zwei Varianten extern nutzen. Variante 1 verwendet ein externes Gehäuse (links), Variante 2 einen SATA-USB-Konverter (rechts)

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Bei Variante 1 stecken Sie die Platte so in das Gehäuse, dass der SATA-Anschluss auf der Innenseite auf den Anschluss der Festplatte passt. Sie spüren das Einrasten

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Schliessen Sie danach das Gehäuse. Verbinden Sie es mit dem mitgelieferten USB-Kabel und anschliessend mit Ihrem Rechner. Das wars

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Die Variante 2 funktioniert noch viel einfacher. Wir verwenden hier ein Kabel. Genau genommen ist es ein SATA-USB-Konverter

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Diesen schliessen Sie auf einer Seite an Ihrer Festplatte an. Die andere Seite kommt an Ihren Rechner. Haben Sie ein 2,5-Zoll-HDD oder ein SSD, ist das schon alles

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Für 3,5-Zoll-Festplatten brauchen Sie eine zusätzliche Stromversorgung. Bei unserem Adapter ist diese im Lieferumfang enthalten

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