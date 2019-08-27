Fotobuch per Handy: Welche Anbieter können was?

Ein Fotobuch mit Aufnahmen der letzten Ferien zusammenzustellen, ist oft eine langwierige Angelegenheit. Dank Apps, die es für die Smartphone-/Tablet-Betriebssysteme Android (Google) und iOS (Apple) gibt, gehts schneller: Per Schritt-für-Schritt-Assistenten lassen sich hochwertige Alben in weniger als einer Viertelstunde fixfertig aufbauen und zum Anbieter übermitteln – wie unsere Kaufberatung zeigt. So viel vorweg: In unserem Test gelang es, mithilfe der Apps von Aldi Suisse Fotos sowie Ifolor in nur 10 Minuten ein Fotobuch fixfertig zu erstellen und zum jeweiligen Anbieter zu verschicken. Mittlerweile hat auch die Funktionalität der Apps stark zugenommen: Alben lassen sich in verschiedenen Papier­sorten bis hin zu echtem Fotopapier, in viel­zähligen Formaten und Bindungen sowie auch mit variablen Seitenzahlen bis hin zu besonderen Einbänden gestalten.

Die App-Anbieter

Der PCtipp hat in dieser Kaufberatung sieben Anbieter von Fotobücher-Apps getestet. Alle Ergebnisse zu unserem Test finden Sie in der Testtabelle. Die Fotobuchanbieter Coop, Migros, Post und Brack haben wir nicht extra in der Tabelle aufgeführt, denn sie nutzen entweder die Software und den Druck von Cewe Fotobuch (Migros und Post) oder den von Fuji.ch (Brack und Coop). Einziger Unterschied zu den Originalherstellern: Bei Coop, Migros und Post lassen sich die Bücher auf Wunsch an eine Filiale in der Nähe liefern und bar bezahlen. Die Versandkosten entfallen also. Bewusst verzichtet hat der PCtipp bei dieser Kaufberatung auf einen Testsieger. Warum? Weil die mobilen Apps der einzelnen Hersteller nicht nur zu unterschiedlich aufgebaut sind, sondern weil auch die angebotenen Buchformate zu stark divergieren und so die Ergebnisse/Preise nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Aus diesem Grund haben wir uns darauf konzentriert zu zeigen, was derzeit mit Apps möglich ist, um ein hochwertiges Fotobuch zu erstellen. Als Entscheidungshilfe empfehlen wir aber drei Anbieter, die uns besonders gefallen haben. Sie werden in jeweils separaten Boxen besprochen. Zu unseren Voraussetzungen bei der Anbieterwahl: Es muss ein Einband aus Hardcover zur Verfügung stehen. Zudem muss es möglich sein, unsere hochauflösenden Testfotos mittels automatischem Assistenten in das Fotobuch zu integrieren.

Vorteile der Foto-Apps

Der Unterschied von Fotobuch-Apps gegenüber klassischer Software am PC: Die Mini-Tools sind zwar im Funktionsumfang reduziert, dafür lassen sich Fotobücher deutlich schneller erstellen – zumal die Hersteller die Apps für die Smartphone- und Tablet-Nutzung optimiert haben. Dennoch wurde eines beim Test sichtbar: Wer gerne die volle Kontrolle über die Bildgestaltung hat, erstellt sein Fotobuch besser am PC oder Notebook. Gegenüber Webbrowser-basierenden Lösungen haben die Apps den Vorteil, dass sie sich auch offline nutzen lassen, also für das Erstellen eines Fotobuches nicht auf eine Internetverbindung angewiesen sind. Erst wenn das Fotobuch zum Hersteller versendet wird, muss man online gehen.

Vielseitige Quellen

Fotos sollten sich im optimalen Fall aus den unterschiedlichsten Quellen in die Fotobuch-App laden lassen. Typische Quellen sind der Foto-Ordner, aber auch Netzwerkspeicher, Cloud-Speicher und Social-Media-Plattformen wie Facebook, Flickr oder Instagram. Hier punkten im Test Cewe Fotobuch, Pixum, Foto­charly und Ifolor besonders.

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Funktionsumfang, schnelle Feinjustage, ...

Funktionsumfang

Die getesteten Apps unterscheiden sich teils deutlich im Funktionsumfang. Die beiden umfangreichsten Mini-Programme stammen von Cewe Fotobuch und Fuji.ch. Sie bieten eine grosse Auswahl an Drucksachen und auch viele Vorlagen sowie Editiermöglichkeiten. Beide Hersteller heimsen deshalb unsere Kauftipp-Empfehlung ein. Die äussere Form des Albums kann bei beiden schnell und überschaubar festgelegt werden. Dazu zählen der Einband (zum Beispiel Hard-, Softcover etc.), die Bindungsart (Spiral, geleimt etc.) sowie die Papierart (Digitaldruck, Fotopapier). Auch ob die Fotos und einzelnen Seiten matt oder glänzend gedruckt werden, kann der Benutzer bestimmen.

Die Qualität des Autofill-Assistenten entscheidet darüber, wie viel Nacharbeit noch nötig ist. Das ist eine Stärke aller sieben getes­teten Apps. Die Besten unter den Guten sind bei diesem Kriterium Aldi Suisse Fotos, Cewe Fotobuch, Fuji.ch und Smartphoto Instant Books. Mit ihnen lassen sich Fotos besonders einfach ins Fotobuch integrieren. Obacht gilt jedoch bei der maximalen Anzahl der Fotos: Hersteller wie Aldi Suisse Fotos reduzieren die Anzahl auf maximal 48, Pixum hält Platz für maximal 170 Bilder. Hersteller wie Fuji.ch oder Cewe Fotobuch haben keine solche Beschränkung.

Schnelle Feinjustage

Im Anschluss an den Autofill-Prozess können die Fotos u.a. neu positioniert, gedreht oder vergrössert werden. Zudem bieten die Hersteller auch Werkzeuge, um ein Bild zu optimieren (Zuschneiden, Beseitigung roter Augen, Korrektur von Farbsättigung, Kontrast, Hellig­keit, Schärfe etc.). Die grosse Kunst ist es, die teilweise sehr umfangreichen Hilfsmittel auf möglichst einfache Weise in die Software zu integrieren, damit sich schnelle Erfolge einstellen. Gut gelöst haben dies unsere drei Empfehlungen Aldi Suisse Fotos, Cewe Fotobuch sowie Fuji.ch. Bei diesen drei lassen sich die Bilder nach dem automatischen Füllen einfach und dank einer integrierten Vorschau nachvollziehbar ändern.

Preisunterschiede

Der Preis für ein Fotobuch setzt sich immer aus der Qualität des Einbandes, dem Buchformat, der Anzahl Seiten sowie der Kosten für den Versand zusammen. Das zweischneidige Schwert: Einerseits erhöht sich bei der Anzahl der Seiten auch der Gesamtpreis für das Buch, allerdings reduziert sich meist der Preis pro Seite. Je mehr Seiten ein Fotobuch aufweist, desto günstiger kann es vom Anbieter produziert werden. Der PCtipp hat deshalb in der Testtabelle nicht nur den Gesamtpreis des Buches, sondern auch den Seitenpreis dargestellt. Zudem sind auch die Versandkosten separat aufgeführt. Zwei Kostproben: Während der Versand bei Smartphoto Instant Books gratis ist, kostet er bei Fotocharly und Fuji.ch teure Fr. 7.90. Dazu ein Tipp: Die Anbieter führen in unregelmässigen Abständen Aktionen durch. Somit können die Preise teils stark variieren.

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Die Fotobücher im Test

Die Fotobücher im Test

Nachfolgend lesen Sie die Einzeltests zu den Fotobuch-Apps. Die Anbieter wurden bezüglich Buchqualität, App-Software, Erstell- und Versanddauer sowie Preis getestet. Unsere Empfehlungen besprechen wir in separaten Boxen. Alle Details zu den Anbietern finden Sie in der Tabelle.

Fotocharly