Geburtstage aus Google-Kalender entfernen

Im Grunde ist es noch praktisch, wenn Google Informationen in den Kontaktdaten automatisch ergänzt. Aber das führt dann dazu, dass man seinen Kalender zum Beispiel mit Geburtstagseinträgen von flüchtig Bekannten füttert, mit denen man vielleicht nur aus beruflichen Gründen kurz zu tun hatte.

Prüfen Sie zunächst den einzelnen Eintrag. Am besten öffnen Sie Google Mail via https://mail.google.com im Webbrowser. Klappen Sie in der linken Spalte oben Gmail auf und wählen Sie Kontakte. Suchen Sie den Kontakt jener User, deren Geburtstage Sie weniger interessieren. Fahren Sie per Maus auf die Eintragszeile und klicken Sie aufs jetzt angezeigte Bleistift-Icon für Bearbeiten. Halten Sie hier nach dem Geburtsdatum Ausschau und versuchen Sie, es zu löschen.

Wenn es nicht löschbar ist, kommen die Geburtstage wahrscheinlich aus Google+. Öffnen Sie Google+ (https://plus.google.com), klappen Sie links oben das Menü auf und öffnen Sie dort die Einstellungen. Scrollen Sie bis zu «Meine Kreise» herunter und klicken Sie auf Anpassen. Deaktivieren Sie hier alle Kreise, mit Ausnahme jener, deren Geburtstage Sie gerne im Kalender behalten wollen. Klicken Sie auf Speichern. Damit sollten die Einträge sofort verschwinden.