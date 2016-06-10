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Simon Gröflin
10. Jun 2016
Lesedauer 3 Min.

Android Tipp

Diese geniale Foto-App gehört auf jedes Android-Handy

Sie wollen Fotos direkt auf dem Smartphone aufpeppen? Dann sollten Sie als Android-Nutzer unbedingt einmal diese App ausprobieren.

Der Photo Editor hält eine unglaubliche Fülle an Bearbeitungswerkzeugen bereit

© Quelle: PCtipp

Es ist schon erstaunlich, was man heutzutage selbst mit nativen Kamera-Apps aus seinen Handy-Schnappschüssen herauskitzeln kann. Und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Drittanbieter-Apps mit Rahmenpaketen und diversen Effekten. Für ein Gratis-Tool hat aber der Photo Editor aus dem Google Play Store eine Wahnsinnspalette an Bearbeitungswerkzeugen zu bieten. Die fertigen Bilder speichern Sie danach direkt auf dem Smartphone. Auch die Stapelverarbeitung mehrerer Bilder ist möglich.

Erste Schritte: Die Bedienoberfläche der App ist schlicht gehalten. Man staunt aber über die zahlreichen weiterführenden Funktionen. Am einfachsten öffnen Sie zum Experimentieren einfach mal ein Foto innerhalb der App. Von externen Apps wie Google Fotos klappt das auch, wenn Sie bei einem Schnappschuss einfach auf Teilen tippen und diesen mit der Photo-Editor-App öffnen. Sämtliche Bearbeitungswerkzeuge finden Sie am unteren Bildschirmrand. 

Der Photo Editor hält eine unglaubliche Fülle an Bearbeitungswerkzeugen bereit

 © Quelle: PCtipp

Um alle Tools zu sehen, können Sie entweder seitlich hin und her wischen oder auf das Plus-Zeichen tippen. In den Effektgruppen stehen verschiedene Streckungs-, Verzerrungs- und Spiegelungsoptionen zur Wahl. Daneben natürlich all die klassischen Tools zur Aufhellung und Farbkorrektur. Interessant, aber vielleicht eher für Fortgeschrittene, ist die Photoshop-Farbkurve, um RGB-Farbwerte manuell auszubalancieren. Das erfordert anfangs ein wenig Fingerspitzengefühl, aber es kann nicht viel passieren, da Sie erst dann ein Bild überschreiben, wenn Sie oben auf Anwenden tippen.

Nächste Seite: Weitere Funktionen und Fazit

Weitere Funktionen und Fazit

Über den oberen Bildschirmrand zoomen Sie in Bildbereiche hinein. Uns erstaunt, wie leicht die vielen Werkzeuge auffindbar sind. Fürs erste Mal kann es sich lohnen, zum Spass ein wenig mit allen Effekten rumzuspielen. Positiv: Die Resultate können bequem in Ordnern oder auch auf der externen Speicherkarte abgelegt werden. Seit neueren Updates ist es endlich möglich, die Bilder mit Dateinamen zu versehen. Eine Undo-Funktion vor dem Abspeichern ist neuerdings auch vorhanden.

Auch gut: Das Speichern ist in zahlreichen Formaten möglich, sogar eine Stapelverarbeitung offeriert das Hauptmenü

 © Quelle: PCtipp

Ein Problem, das je nach Handy-Leistung variieren kann: Fotos mit sehr hoher Auflösung, z.B. vom 23-Mpx-Modus eines Sony Xperia X (diese Dateien können bis zu 8 MB gross werden), können beim Exportvorgang in ein überarbeitetes Format sehr lange vor sich hin rödeln. In diesem Fall stürzt die App aber nicht gleich ab. Es reicht meistens, auf die Android-Zurücktaste zu tippen. Dann fragt die Anwendung noch einmal, ob man den Prozess wirklich abbrechen will.

Fazit

Der Photo Editor für Android gehört auf jedes Smartphone eines Hobbyknipsers. Für ein werbefinanziertes Gratis-Tool hat die Anwendung einiges auf dem Kasten.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Funktionsvielfalt
  • Usability
  • Ladezeiten beim Verarbeiten

Details:  Bildbearbeitungs-App für Android, Deutsch

Preis:  gratis

Infos: 
play.google.com/store/apps/details?id=com.iudesk.android.photo.editor

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Android Apps Bildbearbeitung Datenverwaltung Firmen Fotografie Fun Monitore Smartphones Software Tools Smartphone & Apps Software & Tools
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