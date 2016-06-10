Diese geniale Foto-App gehört auf jedes Android-Handy

Es ist schon erstaunlich, was man heutzutage selbst mit nativen Kamera-Apps aus seinen Handy-Schnappschüssen herauskitzeln kann. Und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Drittanbieter-Apps mit Rahmenpaketen und diversen Effekten. Für ein Gratis-Tool hat aber der Photo Editor aus dem Google Play Store eine Wahnsinnspalette an Bearbeitungswerkzeugen zu bieten. Die fertigen Bilder speichern Sie danach direkt auf dem Smartphone. Auch die Stapelverarbeitung mehrerer Bilder ist möglich.

Erste Schritte: Die Bedienoberfläche der App ist schlicht gehalten. Man staunt aber über die zahlreichen weiterführenden Funktionen. Am einfachsten öffnen Sie zum Experimentieren einfach mal ein Foto innerhalb der App. Von externen Apps wie Google Fotos klappt das auch, wenn Sie bei einem Schnappschuss einfach auf Teilen tippen und diesen mit der Photo-Editor-App öffnen. Sämtliche Bearbeitungswerkzeuge finden Sie am unteren Bildschirmrand.