Gmail als Mail-Client: Der Umstieg von A bis Z

Zugriff am Desktop

Am wichtigsten ist jedoch, dass Sie Ihr GmailKonto in praktisch jeden E-Mail-Client einbinden können. Denn erstens ist die Weboberfläche am PC nicht jedermanns Sache und zweitens benötigen wir diese Einbindung, um den Inhalt des bestehenden E-Mail-Kontos zu Gmail zu kopieren. Später können Sie den Client beliebig wechseln oder im Webbrowser oder in einer App arbeiten: Weil die E-Mails immer auf den Servern von Google gespeichert bleiben, sind Sie in der Wahl der Mittel absolut frei.

Vorbereitungen

Vielleicht besitzen Sie bereits eine GmailAdresse. Falls nicht, legen Sie ganz einfach ein neues Google-Konto an.

Gmail-Konto anlegen

Rufen Sie google.ch auf und klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf die blaue Schaltfläche Anmelden. Im nächsten Fenster klicken Sie auf den Befehl Weitere Optionen und wählen anschliessend Konto erstellen, um den Einrichtungsassistenten zu durchlaufen.

Tipp: Es ist nicht einfach, heute noch eine Gmail-Adresse im Stile von vorname.nachname@gmail.com zu finden. Wenn Sie nach alternativen Schreibweisen suchen, denken Sie daran, dass bei Gmail-Adressen der Punkt ignoriert wird; Sie können ihn jederzeit an einer beliebigen Stelle setzen. Wenn die Mailadresse p.muster also besetzt ist, gilt das auch für pmuster oder pm.uster.

Zugangsdaten beschaffen

Halten Sie die Zugangsdaten zu Ihrem alten E-Mail-Konto in Griffweite, denn Sie werden diese gleich brauchen.

Rundschreiben absetzen

Senden Sie eine letzte Rundmail an alle Personen und Firmen, die von der neuen Mailadresse erfahren sollen. Weisen Sie darauf hin, dass die alte Adresse nicht mehr gültig ist – was natürlich nicht stimmt, aber darum kümmern wir uns später. Danach gilt die alte Adresse offiziell als ausgemustert; allerdings werden wir dafür sorgen, dass neue E-Mails, die Sie auf die alte Mailadresse erhalten, weiterhin ankommen.

Tipp: Wenn Sie das Rundschreiben verschicken, setzen Sie unbedingt alle Empfänger in das Feld BCC (Blindkopie). So sieht niemand, wer diese E-Mail ebenfalls erhalten hat. In allen anderen Feldern (An und CC) zeigen Sie jedem Empfänger Ihr gesamtes Adressbuch.

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E-Mails umleiten, E-Mails übernehmen

E-Mails umleiten

Das Google-Konto steht bereit, das Umfeld wurde informiert und die alte E-Mail-Adresse hat eigentlich ausgedient. Allerdings werden Sie in Zukunft weiterhin E-Mails auf die alte Adresse erhalten, die wahrscheinlich nicht einfach im Nirwana verschwinden sollen. Stattdessen möchten Sie, dass diese automatisch in das neue Gmail-Konto übernommen werden – zumindest so lange, bis Sie sicher sind, dass alle wichtigen Kontakte nur noch die neue Adresse nutzen. Dazu stehen Ihnen zwei Möglichkeiten offen.

1. E-Mails weiterleiten

Alle neuen E-Mails werden an die Gmail-Adresse weitergeleitet. Viele E-Mail-Dienste bieten diese Funktion, wenn Sie sich im Webbrowser beim Dienst anmelden und die Einstellungen aufrufen. Falls möglich, sollten Sie die E-Mails nach der Weiterleitung aus dem alten Postfach löschen lassen, damit es nicht überquillt. Behalten Sie unbedingt die Zugangsdaten zum alten Konto, damit Sie die Umleitung später auflösen und das Konto ganz lö- schen können, sobald Sie es nicht mehr brauchen. Tipp: Die Umleitung muss auf dem Server des Anbieters erfolgen. Es hilft nichts, wenn die Umleitung über den Mailclient eingestellt wird, denn dazu muss dieser stets geöffnet und der PC an sein.

2. E-Mails abrufen