Gmail angehalten: Was mache ich jetzt?

Nutzer haben sich beklagt, dass bei ihnen gelegentlich diese Meldung erscheint. Eine eindeutige Ursache für diese Meldung ist zumindest uns nicht bekannt. Lösungen gibt es trotzdem. Zuerst die einfachste: die App neu starten. In vielen Fällen hilft das. Natürlich sollte man auch dafür sorgen, dass die installierte Version der App stets die aktuellste ist (Gleiches gilt auch für die Android-Version).

Sollte dies einmal nicht funktionieren, hier ein Workaround, der Abhilfe schaffen kann: