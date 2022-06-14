Google Play Store: So beheben Sie Authentifizierungs-Probleme

Sie sind mit Ihren korrekten Anmeldedaten beim Google-Konto angemeldet. Dennoch erscheint bei der App-Suche im Play Store die Meldung «Authentifizierung erforderlich. Du musst dich mit deinem Google-Konto anmelden.» Da Sie aber bereits angemeldet sind, ist das nicht möglich.

Hier ein kleiner Trick, wie dieses Problem (meistens) behoben werden kann:

1. Öffnen Sie das Einstellungs-Menü (Zahnrad-Icon).

2. Öffnen Sie den Menüpunkt Apps.

3. Wechseln Sie zum Reiter Alle.

4. Wählen Sie den Google Play Store aus.

5. Betätigen Sie die Buttons Daten Löschen und Cache Leeren.

6. Öffnen Sie den Google Play Store nun noch einmal und suchen Sie nach einer App. Die Meldung sollte nun nicht mehr kommen.

Hinweis: Je nach Gerät und Android-Version können Menüs und Bezeichnungen variieren.