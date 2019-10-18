Guter Sound für den TV – welche Möglichkeiten gibts?

Neuer, aber mittlerweile auch sehr populär, sind Soundbars. Eine Soundbar ist eine lange, schmale Box mit mehreren Lautsprechern. Oft ist auch ein separater Subwoofer im Lieferumfang enthalten, Bild 2. Im Gegensatz zum Soundsystem besteht eine Soundbar also nur aus ein bis zwei Komponenten – je nachdem, ob der Subwoofer separat mitgeliefert wird oder dieser direkt in die Soundbar eingebaut ist. Der Hauptvorteil liegt auf der Hand: Eine Soundbar ist optisch dezenter als ein Soundsystem; sie wird normalerweise einfach unter dem TV platziert und beansprucht wesentlich weniger Platz. Das ist ideal für kleinere Räume.

Darüber hinaus kann eine moderne Soundbar über Bluetooth-Funk oder ARC-fähigem HDMI angeschlossen werden und das mühsame Kabelverlegen bei der Installation entfällt auch noch. Allerdings: Der Surroundsound wird nur imitiert. Zwar bewegt sich eine Soundbar akustisch auf einem ganz anderen Level als ein Fernsehlautsprecher, richtigen Surroundsound erreicht man damit aber nicht. Soundbars gibt es in unterschiedlichsten Grössen, auch kürzere, um zu verhindern, dass sie länger als der TV-Bildschirm sind.

Tipp: Der Surroundeffekt bei einer Soundbar wirkt am besten in kargen, glatten Räumen mit Laminat- oder Parkettboden. Bei Teppich und vielen Möbeln ist der Effekt weniger beeindruckend.

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Stereoanlage

Stereoanlage

Die Exotenlösung: Wenn Sie eine Stereoanlage mit guten Boxen besitzen, können Sie diese für besseren Sound am Fernseher benutzen. Diese Lösung ist schonend fürs Portemonnaie und spart das Aufstellen zusätzlicher Gerätschaften – also auch Platz, Bild 3. Allerdings bringt diese Variante auch einige Tücken und Nachteile mit sich: Zunächst gibt es mit einer Kompaktanlage nur Stereosound ohne Surround. Damit ähnelt die Lösung den integrierten Fernsehboxen, nur auf einem besseren Audiolevel. Des Weiteren muss man wegen der Vielzahl an verschiedenen Stereoanlagen einige Parameter berücksichtigen, beispielsweise beim Verbinden: Haben sowohl Fernseher als auch Stereoanlage einen Klinkenanschluss, reicht zum Verbinden der beiden ein einzelnes 3,5-mm-Klinkenkabel. Bietet die Anlage hingegen nur eine Klinkenbuchse oder XLR, müssen Sie zusätzlich ein «Klinke zu Cinch»-Adapterkabel kaufen.

Berücksichtigen Sie, dass das Cinch-Kabel zwei Stecker hat und entsprechend eingesteckt werden muss. Funktioniert die Tonübertragung nicht, versuchen Sie zuerst, die Kabel in die jeweils andere Buchse zu stecken. Ist Ihre Stereoanlage schon betagter, muss eventuell ein DAC-Adapter gekauft werden, der den digitalen Sound des TVs in ein Analogsignal für die Stereoanlage umwandelt.

Tipp: Wird die Stereoanlage nicht mehr gebraucht oder ist sie schon auf dem Dachboden eingemottet, kann es auch nur mit den Lautsprechern klappen. Die Lautsprecher sollten allerdings aktiv sein – also mit integriertem Verstärker. Solche Lautsprecher (samt Cinch-Eingang) lassen sich direkt an den Fernseher anschliessen und liefern einen satten Sound. Achtung: Diese Boxen benötigen eine separate Stromzufuhr.

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Bluetooth-Speaker

Bluetooth-Speaker

Eine kabellose und kostengünstige Lösung sind Bluetooth-Lautsprecher, Bild 4. Diese finden sich zuweilen in mehrfacher Ausführung in heimischen Haushalten. Hier gilt es, folgende Punkte zu beachten: