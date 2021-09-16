iCloud- mit dem Google Kalender synchronisieren – so gehts!

Besitzen Sie ein Macbook, nutzen den iCloud-Kalender, sind mobil aber auf Android unterwegs? Damit die Termine automatisch synchronisiert werden, brauchts einen Trick. An dieser Stelle sei gesagt, dass das zwar gut funktioniert, es sich aber dennoch empfiehlt, sich auf ein System zu beschränken – und zwar den Google-Kalender. Denn dieser ist sowohl für beide mobilen Betriebssysteme als App als auch auch einfach im Web verfügbar – den Apple Kalender finden Sie im Google Play Store nirgends. Meine persönliche Meinung.

Wenn Sie weiterhin in beiden Kalender-Galaxien unterwegs sein möchten, dann geht das so: