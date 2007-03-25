Klonen oder Kopieren?

Wenn Sie ein 1:1-Abbild der alten Festplatte erstellen möchten, dann heisst das, Sie wollen die Festplatte "klonen". Dabei wird alles, das gesamte Betriebssystem, alle Daten und Programme auf die geklonte Festplatte übertragen. Zum Klonen müssen Sie Programme wie Casper oder Acronis True Image verwenden. Das Klonen ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie im selben Computer die Festplatte austauschen wollen, kleine Festplatte gegen grosse Festplatte. Haben Sie die kleine auf die grosse geklont, können Sie sofort mit der neuen Festplatte weiterarbeiten. Eine Neuinstallation des Betriebssystems ist nicht nötig. Für diesen Fall wäre Acronis Migrate Easy eine gute Wahl.

Wollen Sie jedoch Daten zwischen zwei verschiedenen PCs übertragen, dann wäre Klonen keine gute Lösung: Das Betriebssystem mit allen Treiben und Einrichtungen für die Hardware des alten PC würde auf dem neuen PC nicht laufen. Hier müssen Sie wohl oder übel alles neu installieren auf dem neuen PC. Es bleiben nur Ihre Daten, die Sie transferieren müssen, und dafür genügt jedes vorstellbare Übertragungsmedium: Ein USB-Stick, CDs, DVDs etc. Oder Sie verbinden beide PC direkt mittels USB und übertragen die Daten von einem zum anderen.