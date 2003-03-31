Kommagetrennte Textdateien erstellen

Ja, Excel tut sich etwas schwer mit dem Komma als Trennzeichen, wenn man Textdateien abspeichert - allerdings aus einem einsichtigen Grund: Das Komma ist in Deutschland das Trennzeichen für Zahlen, von denen ein Teil vor dem Komma und ein Teil hinter dem Komma steht. Würde Excel nun das Komma als Trennzeichen für ganze Werte erlauben, könnte es geschehen, dass der Teil der Zahl vor dem Komma von dem Teil der Zahl hinter dem Komma abgetrennt wird, was ein gehöriges Chaos und einen Zahlensalat verursachen würde. Also nimmt Excel lieber das Semikolon als Trennzeichen, was eindeutig ist.

In Excel kann man dieses Problem also schlecht lösen. Bei kleineren Dateien bietet sich Word als "Hilfsprogramm" an, indem man die Excel-Tabelle in Word als Tabelle einliest, sie dann mit "Tabelle in Text umwandeln" umwandelt und innerhalb dieser Umwandlung das Komma als Trennzeichen angibt.

Bei grösseren Tabellen empfiehlt sich Access als Helfer in der Not. Lesen Sie die Tabelle entweder sofort in Access ein, sortieren und bearbeiten Sie sie dort und speichern Sie sie dann als Textdatei mit Komma getrennt ab, oder bearbeiten Sie Ihre Tabelle wie gewohnt in Excel, speichern Sie sie als normale Excel-Datei oder auch als durch Semikolon getrennte Textdatei ab und importieren Sie dann die fertige Datei noch einmal kurz in Access, um sie von dort wieder als Textdatei mit kommagetrennten Werten zu exportieren.

Aber Vorsicht! Wenn Sie (wie in den deutschen Spracheinstellungen von Windows üblich) das Komma als Dezimaltrennzeichen in Ihrem Windows eingestellt haben, wird auch Access sich weigern, eine Textdatei mit dem Komma als Trennzeichen zu erstellen, denn es überprüft, ob das Trennzeichen mit dem Windows-Trennzeichen übereinstimmt und erstellt die Datei nicht, falls dies der Fall ist. Diese Weigerung kann man jedoch ganz leicht umgehen, indem man in den Ländereinstellungen von Windows das Dezimaltrennzeichen Komma z.B. durch einen Punkt ersetzt. Hat man dies getan, wird Access eine durch das Trennzeichen Komma getrennte Textdatei erstellen, ohne zu meckern.