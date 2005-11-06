Kontakte aus alter «outlook.pst» zurückholen

Als erstes müssen Sie eruieren, auf welche outlook.pst ihre aktuelle Installation zugreift. Danach benennen sie diese gefundene *.pst-Datei bei geschlossenem Outlook um, um Sie vor Veränderung zu schützen.

Kopieren Sie dann die Outlook.pst aus ihrem Ordner "alte HD" in das selbe Verzeichnis wo sich die nun umbenannte Datei befindet. Wenn Sie dann Outlook erneut öffnen, müsste es jetzt auf ihre alten Daten zugreifen.

In Outlook können Sie nun mittels "Exportieren in eine *.pst-Datei" aus einzelnen Unterordnern, also auch aus dem Kontakteordner, eigene *.pst-Dateien erstellen, z.B. kontakte_alt.pst.

Nachdem sie so eine separate Datei aus ihren Kontakten erstellt haben, schliessen Sie Outlook erneut und benennen dann die Datei outlook.pst wieder um ,z.B. in outlook-alt.pst (dies ist ja die Datei wie Sie vor dem Absturz vorhanden war).

Die zuvor umbenannte, neue outlook.pst kriegt jetzt wieder den korrekten Namen (outlook.pst). Oeffnen Sie jetzt wieder Outlook und dort können Sie nun ihre früheren Kontakte, die Sie in der Datei kontakte-alt.pst gespeichert haben, über das Menü "Datei/Importieren" wieder öffnen.