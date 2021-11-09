Laufwerk unter Windows ausblenden – etwa das störende Google-Laufwerk

Google Drive hat im Sommer ein Upgrade erhalten (PCtipp berichtete), dessen Installation schon nicht immer ganz trivial war. Dazu kommt, dass Drive nun ein weiteres, sehr nerviges Problem bereitet.

ACHTUNG: In Bezug auf Google Drive ist dieser Tipp veraltet. Denn Google Drive lässt sich inzwischen über die Einstellungen ausblenden. Diesen Tipp finden Sie hier.

Wir lassen den untenstehenden Tipp aber drin, weil er auch Infos enthält, wie man andere Laufwerke ausblenden kann.

Es erstellt unter Windows ein virtuelles Laufwerk für jedes installierte Google-Drive-Konto. Bei der Autorin sind es auf einem Testrechner zwei Konten, die sich nun mit den Laufwerksbuchstaben G: und H: im System manifestieren. Diese Laufwerke enthalten aber nichts anderes als Verknüpfungen zu Ihren eigentlichen Daten. Diese liegen bekanntlich standardmässig unter C:\Users\IhrName\Google Drive\ oder C:\Users\IhrName\Google Drive (example@gmail.com). Sie selbst brauchen den virtuellen Laufwerksbuchstaben nicht, denn Sie greifen über die erwähnten Ordner problemlos direkt auf die lokal gespiegelten Google-Daten zu.

Das Problem wäre kleiner, wenn sich Googles Laufwerke unter Windows bloss im Explorer unter Dieser PC zeigen würden. Die lassen sich dort noch recht gut ignorieren. Was dagegen überaus stark stört, ist die Tatsache, dass sich diese Laufwerke auch automatisch an den Schnellzugriff im Explorer anheften. Beim Rechtsklick drauf und Von Schnellzugriff lösen verschwinden sie zwar kurz, aber erscheinen spätestens nach dem nächsten PC-Neustart wieder. Es gibt weder unter Windows noch in der Drive-App selbst eine Einstellung, um sie wenigstens aus dem Schnellzugriff fernzuhalten. Die werden dort automatisch per Stecknadel angepinnt. Im Netz finden sich zahlreiche Nutzerberichte, teils mit kruden Lösungsansätzen, die wieder andere Probleme bereiten.

Ein nicht bei Google arbeitender Drive-Produktexperte der Support-Community hat scheints eine Art «offizielle» Antwort von Google erhalten.