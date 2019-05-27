Mails und Termine mit Outlook fürs Smartphone verwalten

Wenn Sie es anklicken, werden die Mails aus allen verbundenen Konten im Posteingang angezeigt. Falls Sie eines der unten aufgelisteten Konten antippen, beschränkt sich der Posteingang auf die Nachrichten des entsprechenden Kontos. In der mittleren Spalte werden die Ordner des aktiven Kontos aufgelistet. Per Klick auf das Zahnrad-Symbol unten links gelangen Sie zu den erweiterten Einstellungen, die wir später in diesem Artikel anschauen.

Outlook E-Mail

Outlook unterscheidet im Posteingang von sich aus zwischen Relevant

und Sonstige. Sie sehen also nicht alle Mails am selben Ort. Falls Sie das nicht möchten, finden Sie den Hinweis zum Ausschalten dieser Funktion im Ab-

schnitt «Post nach Relevanz».

Ungelesene Nachrichten werden mit fetter Schrift hervorgehoben. Wenn eine Nachricht zu einer längeren Konversation gehört, wird das durch das Anzeigen der Anzahl zugehöriger Nachrichten angezeigt.

Um eine Nachricht sofort zu löschen, können Sie den Eintrag nach links wischen, so

dass sie archiviert (bzw. gelöscht) wird. Tippen Sie eine Mail an, wird sie geöffnet.

E-Mails lesen und verarbeiten

Die E-Mails werden in der gewohnten Form dargestellt: Oben steht der Betreff, danach folgen der Absender, die Anhänge und die Nachricht. Unter der Nachricht beim Pfeil-Symbol findet man die Optionen zum Beantworten oder Weiterleiten der E-Mail; am selben Ort können die Empfänger bearbeitet werden.

Zum Archivieren der Nachricht tippen Sie auf das Schachtel-Symbol, zum Löschen auf den Papierkorb. Hinter den drei Punkten links vom Papierkorb verstecken sich die Funktionen In Ordner verschieben, In den Posteingang mit Relevanz verschieben beziehungsweise In Sonstige verschieben, In Spam verschieben, Als Termin einplanen, Unterhaltung drucken (nur iOS), Markieren: ungelesen und Flagge (iOS) beziehungsweise Kennzeichnen (Android).

Zudem finden Sie ein zweites Symbol mit drei Punkten rechts im Betreff-Feld, wo die Funktionen Antworten, Weiterleiten und Löschen ein zweites Mal aufgeführt sind.

Anhänge werden nach dem Antippen in Outlook geöffnet. Sie können danach auch

gespeichert, in einer anderen App geöffnet oder an eine neue E-Mail angehängt werden.

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