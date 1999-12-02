Max. Länge eines seriellen Kabels

Offiziell beträgt die Kabellänge für die bei PCs verwendete RS-232 Schnittstelle maximal 15 Meter. Die Praxis zeigt aber, dass sogar bei der höchsten Übertragungsgeschwindigkeit von 115’200 bps bis zu 30 Meter zwischen zwei Desktop-PCs möglich sind. Bei der Verbindung zu einem Notebook sollten Sie sich aber an die vorgeschriebene Länge halten, denn bei diesen ist die Stromversorgung der seriellen Schnittstelle zu Gunsten der Akkulebensdauer meist ans unterste Limit ausgelegt. Entsprechende Null-Modem-Kabel bekommen Sie im PC-Fachhandel.