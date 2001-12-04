Monatliche Mitarbeiterlisten flexibler gestalten – Excel

So ganz automatisch geht es leider nicht, aber Sie können es sich sehr viel einfacher machen, indem Sie ein 13. Tabellenblatt anlegen und darin alle Ihre Mitarbeiter auflisten. Dies macht zwar in der Vorbereitung etwas mehr Arbeit, dafür geht es aber danach ruckzuck.

Geben Sie jedem Eintrag in der Mitarbeiter-Liste eine Nummer. Sie können auch andere fixe Daten in dieser Liste eintragen, die den entsprechenden Mitarbeiter betreffen (z.B. Anrede oder Geburtsdatum).