Der neue Microsoft Edge: alle Funktionen, alle Vor- und Nachteile

Ausgewogen blockiert Tracker von Web­sites, die Sie nie besucht haben. Dadurch sollten die allermeisten Websites wie gewohnt funktionieren. Tracker erhalten jedoch weniger Informationen über Sie. Der Modus Streng blockiert Tracker von allen Websites. Das kann die Funktionalität einiger Websites beeinträchtigen, verhindert Tracking aber zu grossen Teilen. Standardmässig ist die Option Ausgewogen aktiviert. Probieren Sie diese also zuerst einmal eine Weile lang aus, bevor Sie etwas ändern.

Add-ons

Mit dem Wechsel zu Chromium öffnet sich Edge einer weiten Welt von Browser-Add-ons, die für den Chrome-Store entwickelt wurden. Das bietet sowohl den Nutzern einen echten Mehrwert als auch Microsoft mehr Argumente für den eigenen Browser. Entwickler dürften sich ebenfalls freuen: Mit dem Chromium-Wechsel gibt es für sie eine Plattform weniger zu bedienen.

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IE-Modus

Der Wechsel weg von Internet Explorer gestaltet sich noch immer harzig. Gerade weniger IT-affine Unternehmen arbeiten nach wie vor mit Applikationen, die auf den veralteten Microsoft-Webbrowser angewiesen sind. Die ursprüngliche Version von Edge konnte das kaum ändern. Entsprechend ist es sinnvoll, dass Microsoft dem neuen Edge einen Internet-Explorer-Modus verpasst. Damit sollen Unternehmen, die auf IE-Technologie angewiesen sind, diese in einer sicheren, stetig aktualisierten Umgebung nutzen können. Der Nachteil am Ganzen: Unternehmen, die durch den schwindenden Support vom Internet Explorer und von älteren Windows-Versionen möglicherweise zum Umstellen gezwungen worden wären, können so weiterhin an veralteten Technologien festhalten.

Intranetsuche

Ein weiteres Business-Feature findet man in der Suchfunktion von Edge. Diese kann neu auch Orte im Firmen-Intranet durchsuchen. Dafür verwendet Microsoft die eigene Bing-Suchmaschine. Da viele Unternehmen bereits Microsoft Office verwenden, ergibt dies durchaus Sinn und kann für solche Firmen ohne viel Aufwand einen ordentlichen Mehrwert bieten. Prinzipiell kann man mittlerweile durch die kostenlosen Onlineangebote von Office das gesamte Büro in den Webbrowser verlagern, sofern die limitierten Funktionen von Web-Office ausreichen.

PCtipp meint

Im Grossen und Ganzen ist die Chromium-Version von Microsoft Edge positiv zu bewerten. Nimmt man den Webbrowser an sich, gibt es keinerlei Nachteile zum Vorgänger, dafür aber massenhaft Vorteile. Microsoft bietet genug Eigenes, um Edge von anderen Chromium-Browsern abzuheben, bleibt aber vertraut genug, dass jeder damit zurechtkommen sollte. Heikel ist der Wechsel hauptsächlich aus Sicht der Marktdominanz von Google im Browsermarkt. Diese könnte mit diesem Wechsel weiter gestärkt werden, da ein weiterer Chromium-Browser hinzukommt.

Aber: Es besteht auch die Chance, dass Microsoft mehr Einfluss auf das Chromium-Projekt nimmt und so die Dominanz von Google sogar ein wenig eindämmt. Oder natürlich: Vielleicht brechen zwischen den beiden Schwergewichten Kämpfe aus und Chromium wird – wie bei Open-Source-Projekten häufig der Fall – in mehrere Abspaltungsprojekte aufgeteilt.

Alles in allem ist Microsoft mittlerweile an einem ähnlichen Punkt angelangt wie Apple mit seinem Safari-Webbrowser: Der mit dem Betriebssystem mitgelieferte Browser ist nicht der beste, aber für die meisten Anwender gut genug. Und das ist doch schon etwas.

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Der Browsermarkt schrumpft

Hintergrund: Der Browsermarkt schrumpft

Mit dem Wechsel von Edge zu Chromium sind nur noch drei relevante Browser-Engines auf dem Markt: Blink, Gecko und WebKit. Blink ist die Engine von Chromium und somit von Chrome, Edge, Opera und vielen weiteren Chromium-Browsern. Gecko ist vor allem durch Firefox und Abspaltungen davon verbreitet. WebKit ist Apples Engine für Safari und wird zudem für sämtliche Browser im iOS-App-Store verwendet. Eine breite Auswahl an Browser-Engines bietet Vor- und Nachteile für den Nutzer. Mehr Browser-Engines bedeuten grössere Unterschiede zwischen Browsern und somit mehr Auswahlmöglichkeiten und mehr Chancen für individuelle Lösungen. Zudem fördert ein breiteres Angebot die Konkurrenz und verhindert, dass ein einzelner Anbieter den Markt dominiert und so die Innovation ausbremst. Da Chromium als Open-Source-Projekt geführt wird, ist Letzteres ein weniger dramatisches Problem. Gleichzeitig vereinfacht es sich Google, allfällige Innovationen der Konkurrenz einfach selbst zu implementieren und die Marktposition weiter zu stärken.

Die Nachteile mehrerer Engines betreffen den Endnutzer eher indirekt. Je mehr Browser-Engines auf dem Markt sind, desto aufwendiger wird die Entwicklung von Web-Tools für Entwickler. Da jede Engine wieder ein wenig anders mit gewissen Komponenten umgeht, muss ein Web-Tool für jede Engine separat angepasst werden. Für einfache Webseiten ist das kein Problem, bei komplexeren Tools wird es aber umständlich. Mit dem Verschwinden von EdgeHTML/Chakra haben Web-Entwickler eine Plattform weniger, um die sie sich kümmern müssen.

Der Wechsel von Microsoft Edge auf Chromium ist daher ein zweischneidiges Schwert. Einerseits verbessert Microsoft den Standardbrowser von Windows 10 und der Markt wird für Entwickler angenehmer. Andererseits verlieren die Nutzer eine Auswahlmöglichkeit und ein Stück Vielfalt. Schade ist ausserdem, dass Microsoft ausgerechnet zu Chromium wechselt. Das Google-Projekt ist so oder so bereits klarer Marktführer im Browserbereich und wird damit noch weiter gestärkt.