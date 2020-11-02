Outlook: Adressen aus CSV-Datei importieren und Verteilerliste erstellen

Als Vorbereitung gehen Sie hierfür zunächst so vor, wie in diesem Artikel beschrieben: «E-Mail-Adressen aus einem Posteingangs-Ordner exportieren». Damit exportieren Sie die Adressen aus einem Outlook-Mail-Ordner in eine CSV-Datei.

Nun müssen Sie diese als Kontakte wieder importieren, damit Sie diese Adressen zu einer Verteilerliste hinzufügen können. Zuerst erstellen Sie in Ihrem Outlook einen neuen leeren Ordner für die importierten Kontakte. Klicken Sie hierfür mit rechts z.B. auf Ihren Postfachnamen oder auf den Posteingang und wählen Sie Neuen Ordner erstellen. Geben Sie dem neuen Ordner einen Namen, bei uns ist es Testkontakte. Für «Ordner enthält Elemente des Typs» greifen Sie natürlich zu Kontakt.

Für den Export aus dem Posteingang sowie für den Import der Adressen muss in Ihrem System das Listentrennzeichen auf Komma stehen. Falls nicht, ändern Sie dies vorübergehend. Wie das geht, lesen Sie hier: Windows 10: Schnellzugriff aufs Listentrennzeichen.

Bereit? Klicken Sie den neuen Kontakte-Ordner an. Jetzt gehts zu Datei/Öffnen und exportieren/Importieren/Exportieren. Wählen Sie Aus anderen Programmen oder Dateien importieren, anschliessend Durch Trennzeichen getrennte Werte. Wählen Sie via Durchsuchen die Datei aus und aktivieren Sie allenfalls Duplikate durch importierte Elemente ersetzen.