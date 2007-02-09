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PCtipp Redaktion
9. Feb 2007
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Outlook mit zwei Benutzerkonten nutzen

Ich möchte dasselbe Outlook in zwei verschiedenen Benutzerkonten nutzen. D.h. das Outlook soll genau dieselben E-Mails, Adressen, usw. anzeigen, egal ob ich oder meine Frau sich als Benutzer angemeldet hat. Können Sie mir sagen, wie das möglich ist?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Suchen Sie dazu die Datei "outlook.pst", welche sich wahrscheinlich unter folgendem Pfad findet:

C:\Dokumente und Einstellungen\"Ihr Benutzername"\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Outlook

Beenden Sie nun Outlook, sonst ist die Datei gesperrt. Verschieben Sie dann diese Datei in einen Ordner, auf den beide Benutzer Zugriff haben. Anschliessend öffnen Sie Ihr Outlook neu. Nun werden Sie gefragt, wo sich die Datei "outlook.pst" befindet. Geben Sie ihm den neuen Speicherort bekannt und beenden Sie Outlook.

Nun melden Sie sich mit dem anderen Benutzer an. Wichtig: Falls dessen "outlook.pst" noch einige Daten (Adressen, Termine, Mails) enthält, die Sie behalten wollen, benennen Sie die Datei um, z.B. in altesoutlook.pst und verschieben die Datei in den gleichen Ordner wie vorhin die outlook.pst. Falls keine zu sichernden Daten drin sind, können Sie sie natürlich auch einfach löschen. Starten Sie dann in diesem Benutzerkonto das Outlook erneut. Wieder werden Sie nach dem Verbleib der Datei "outlook.pst" gefragt. Geben Sie erneut den Pfad zur gemeinsam genutzten Datei an. Nun können Sie beide exakt das selbe Outlook nutzen.

Falls Sie jetzt noch einige Daten von altesoutlook.pst in die gemeinsam genutzte outlook.pst übernehmen wollen, können Sie das Gewünschte übers Datei-Menü importieren.

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