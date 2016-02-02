Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
2. Feb 2016
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Outlook und Google-Kalender: So synchronisieren Sie problemlos

Keinen Termin mehr verpassen wegen fehlgeschlagener Kalender-Synchronisation. PCtipp zeigt, wie.
© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie privat und beruflich verschiedene Kalender nutzen, kann es schon mal zu Synchronisationsproblemen kommen. Um solche Probleme zukünftig zu vermeiden, gibt es ein simples, kostenloses Tool: CalDav Synchronizer. Dieses funktioniert folgendermassen:

  1. Laden Sie das Tool (kostenlos und unbefristet nutzbar) von der Hersteller- oder PCtipp-Website herunter.
  2. Schliessen Sie Outlook, entpacken und installieren Sie das Programm.
  3. Nach dem Setup öffnen Sie Outlook und wechseln in die Kalenderansicht.

  4. Sie sehen mittig nun einen neuen Menüpunkt namens CalDav Synchronizer. Wählen Sie diesen Punkt aus.
  5. Anschliessend klicken Sie auf Synchronization Profiles/Add/Google/OK.

  6. Tippen Sie im neuen Fenster nun einen Profilnamen und Ihre Gmail-Adresse ein. 

© Quelle: PCtipp.ch

  • Klicken Sie nun auf den Button Test settings, geben Sie Ihr Gmail-Passwort ein und erlauben Sie dem Programm den Zugriff auf die Google-Daten mittels Klick auf den Button Zulassen.
  • Das neue Fenster können Sie dann wieder schliessen, indem Sie auf OK klicken.
  • Als Outlook Folder wählen Sie den Kalender aus.
  • Nun können Sie das Zeitintervall bestimmen. Wie oft sollen die Termine der beiden Kalender miteinander abgeglichen werden?
  • Wählen Sie den Punkt Outlook <-->. Damit werden beide Kalender miteinander synchronisiert. Klicken Sie auf OK.

    • Wichtig: Wählen Sie keine der Replicate-Optionen aus. Diese ÜBERSCHREIBT beim Synchronisieren den Empfänger-Kalender. 

     

    Download OutlookCalDavSynchronizer-1.15.0.zip

    Kommentare

    Office Betriebssysteme Cloud Firmen Internet Sicherheit Software Internet & Sicherheit Software & Tools
    Anzeige
    Anzeige

    Neueste Beiträge

    Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
    News
    Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
    Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
    3 Minuten
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    4. Aug 2026
    Mehr erfahren
    Neues Honor-Logo
    News
    Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
    Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
    3 Minuten
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    4. Aug 2026
    Mehr erfahren
    News
    Lesertest
    Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
    Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
    2 Minuten
    NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
    Sascha Zäch
    6. Aug 2026
    Mehr erfahren

    Das könnte Sie auch interessieren

    Praxis
    Cheat-Sheet
    Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
    Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
    2 Minuten
    gaby-salvisberg.jpg
    Gaby Salvisberg
    15. Jul 2026
    Praxis
    Windows-Tipps
    Optimale Einstellung für Windows 11
    Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
    8 Minuten
    NMGZ-Portraits-Website.png
    Pascal Scherrer
    12. Jul 2026
    Praxis
    Outlook-Tipps
    Das neue Outlook
    Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
    9 Minuten
    Platzhalter-Person.webp
    Beat Rüdt
    10. Apr 2024
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige

    Kommentare