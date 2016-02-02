2. Feb 2016
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Outlook und Google-Kalender: So synchronisieren Sie problemlos
Keinen Termin mehr verpassen wegen fehlgeschlagener Kalender-Synchronisation. PCtipp zeigt, wie.
Wenn Sie privat und beruflich verschiedene Kalender nutzen, kann es schon mal zu Synchronisationsproblemen kommen. Um solche Probleme zukünftig zu vermeiden, gibt es ein simples, kostenloses Tool: CalDav Synchronizer. Dieses funktioniert folgendermassen:
- Laden Sie das Tool (kostenlos und unbefristet nutzbar) von der Hersteller- oder PCtipp-Website herunter.
- Schliessen Sie Outlook, entpacken und installieren Sie das Programm.
- Nach dem Setup öffnen Sie Outlook und wechseln in die Kalenderansicht.
- Sie sehen mittig nun einen neuen Menüpunkt namens CalDav Synchronizer. Wählen Sie diesen Punkt aus.
- Anschliessend klicken Sie auf Synchronization Profiles/Add/Google/OK.
- Tippen Sie im neuen Fenster nun einen Profilnamen und Ihre Gmail-Adresse ein.
Wichtig: Wählen Sie keine der Replicate-Optionen aus. Diese ÜBERSCHREIBT beim Synchronisieren den Empfänger-Kalender.
Kommentare