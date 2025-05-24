Alles über RCS

SMS gibt es mittlerweile seit über 30 Jahren. Doch in einer Welt von WhatsApp, iMessage und Telegram wirkt die klassische Textnachricht oft veraltet. Nicht nur gibt es ein Zeichenlimit, man kann auch keine Fotos, Videos oder Emojis per SMS versenden. Genau hier setzt RCS an. Der moderne Nachrichtenstandard soll die SMS ablösen und bietet viele Funktionen, die bisher nur Messenger-Apps vorbehalten waren, Bild 1. Doch was genau ist RCS, wie funktioniert es und lohnt sich der Wechsel wirklich? Wir haben die Antworten für Sie.

Was ist RCS?

RCS steht für Rich Communication Services. Es ist ein Kommunikationsstandard, der die klassische SMS um moderne Funktionen erweitert. Damit können Nutzer nicht nur einfache Textnachrichten senden, sondern auch:

Bilder, GIFs und Videos in hoher Qualität verschicken.

Lesebestätigungen erhalten.

Sehen, wenn der Chatpartner gerade tippt.

Gruppenchats mit erweiterten Funktionen nutzen.

Standorte und Dateien teilen.

Unternehmensnachrichten wie Flug-Updates, Bestellbestätigungen etc. empfangen.

RCS funktioniert ähnlich wie Messenger-Apps, läuft aber über die native Nachrichten-App des Smartphones – also der App, in der Sie bis anhin auch SMS versendet haben. Der Hauptunterschied zu Messengern: Es ist direkt in das Betriebssystem integriert und erfordert weder eine separate App noch ein neues Benutzerkonto.

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