Die Reihenfolge von Datenzeilen umkehren - Excel

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, mit einer einfachen Formel, wenden Sie am Besten dann an, wenn es sich nur um wenige Spalten handelt, die Sie "umkehren" möchten. Sie benötigen für jede Spalte eine leere Hilfszeile, am Besten gleich hinter der entsprechenden Spalte. In dieser Hilfszeile fügen Sie in der ersten Zeile die folgende Formel ein und kopieren diese bis ans Ende der Daten hinunter. Die Zahlenangabe innerhalb der Formel gibt die letzte ausgefüllte Zeile + 1 an, und der Buchstabe die entsprechende Spalte. Diese zwei Dinge müssen natürlich entsprechend angepasst werden. Im folgenden Beispiel waren die Spalten A & B bis zur Zeile 40 ausgefüllt. Nach dem Einfügen einer Hilfspalte hinter der Spalte A fügen Sie in B1 die Formel ein und kopieren diese dann bis zur Zeile 40 hinunter: