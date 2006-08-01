Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
1. Aug 2006
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Die Reihenfolge von Datenzeilen umkehren - Excel

Ich möchte in einer Excel-XP-Tabelle die Reihenfolge der Datenzeilen umkehren, also die unterste zuoberst und die oberste ganz unten. Können Sie mir sagen, ob und wie das möglich ist? Vielen Dank.
© Quelle: PCtipp.ch

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, mit einer einfachen Formel, wenden Sie am Besten dann an, wenn es sich nur um wenige Spalten handelt, die Sie "umkehren" möchten. Sie benötigen für jede Spalte eine leere Hilfszeile, am Besten gleich hinter der entsprechenden Spalte. In dieser Hilfszeile fügen Sie in der ersten Zeile die folgende Formel ein und kopieren diese bis ans Ende der Daten hinunter. Die Zahlenangabe innerhalb der Formel gibt die letzte ausgefüllte Zeile + 1 an, und der Buchstabe die entsprechende Spalte. Diese zwei Dinge müssen natürlich entsprechend angepasst werden. Im folgenden Beispiel waren die Spalten A & B bis zur Zeile 40 ausgefüllt. Nach dem Einfügen einer Hilfspalte hinter der Spalte A fügen Sie in B1 die Formel ein und kopieren diese dann bis zur Zeile 40 hinunter:

© Quelle: PCtipp.ch

Hinter Spalte C wird erneut eine Hilfsspalte eingefügt. Dorthin kopieren Sie die Formel aus B1 und passen den Buchstaben für die abzufragende Spalte an.

© Quelle: PCtipp.ch

Als zweite Möglichkeit bietet sich ein Makro an. Dieses kehrt die Daten zwar an Ort und stelle um, muss jedoch für jede Spalte einzeln angepasst werden.

Das Makro für Spalte A lautet:

--------------------------------------------

Sub DatenUmkehren()

Dim arr As Variant

Dim arrRev() As Variant

Dim n As Long, i As Long

Dim lastRow As Long

lastRow = Range(&quot;A65536&quot;).End(xlUp).Row

arr = Range(Cells(1, 1), Cells(lastRow, 1))

ReDim arrRev(UBound(arr, 1), 0)

For n = UBound(arr, 1) To 1 Step -1

arrRev(i, 0) = arr(n, 1)

i = i + 1

Next

Range(Cells(1, 1), Cells(lastRow, 1)) = arrRev

End Sub

--------------------------------------------

Für die zweite Spalte muss das Makro an den nachfolgend markierten Stellen angepasst werden. Aendern Sie die Stelle A65536 in B65536 und in den folgenden beiden markierten Zeilen je 2x die 1 in eine 2 (für die zweite Spalte).

© Quelle: PCtipp.ch

Dieses Vorgehen müssen Sie für jede Spalte wiederholen, Spalte C = 3, Spalte D = 4 usw.

Kommentare

Cloud Office Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare