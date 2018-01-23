Samsung/Android: Mails lassen sich nicht beantworten

Das ärgerliche Symptom tritt auf diesen Geräten seit Dezember 2017 auf. Es äussert sich wie folgt: Der Mail-Empfang funktioniert, ebenso wie das Erstellen und Versenden neuer Mails. Aber wenn Sie bei einer Mail in der Standard-Mail-App Ihres Galaxy-Smartphones auf Antworten tippen, zeigt die App bloss noch den drehenden Kreis und die Meldung «Nachrichten werden geladen» – und zwar endlos.

Das liegt nicht etwa an Kontoeinstellungen, die plötzlich falsch wären, sondern an einem im Dezember auf diese Geräte aufgespielten Updates. Das werden Sie so wieder los: Öffnen Sie die Einstellungen. Scrollen Sie ein ganzes Stück herunter, bis Sie zum Bereich Anwendungen stossen. Öffnen Sie hier den Anwendungsmanager.