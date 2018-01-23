Tipps & Tricks
Samsung/Android: Mails lassen sich nicht beantworten
Das ärgerliche Symptom tritt auf diesen Geräten seit Dezember 2017 auf. Es äussert sich wie folgt: Der Mail-Empfang funktioniert, ebenso wie das Erstellen und Versenden neuer Mails. Aber wenn Sie bei einer Mail in der Standard-Mail-App Ihres Galaxy-Smartphones auf Antworten tippen, zeigt die App bloss noch den drehenden Kreis und die Meldung «Nachrichten werden geladen» – und zwar endlos.
Das liegt nicht etwa an Kontoeinstellungen, die plötzlich falsch wären, sondern an einem im Dezember auf diese Geräte aufgespielten Updates. Das werden Sie so wieder los: Öffnen Sie die Einstellungen. Scrollen Sie ein ganzes Stück herunter, bis Sie zum Bereich Anwendungen stossen. Öffnen Sie hier den Anwendungsmanager.
Tippen Sie auf Android System WebView und darin auf Deaktivieren.
Das Gerät informiert Sie darüber, dass dies zu Problemen mit anderen Apps führen könnte und dass «Ihre Daten gelöscht» würden. Wir haben nicht herausgefunden, welche Daten das sein könnten, denn auf unserem betroffenen Gerät fehlte danach nichts. Wir gehen davon aus, dass hier temporäre Daten gemeint sein könnten. Bestätigen Sie diese Meldung darum mit Deaktivieren.
Anschliessend fragt der Anwendungsmanager, ob Sie diese App durch die Werksversion ersetzen möchten. Tippen Sie auf OK.
Fertig! Jetzt können Sie Ihre Mails wieder beantworten.
Aufgepasst: Falls das Update zu diesem «Android System WebView»-Modul wieder installiert wird, dürfte dasselbe wieder passieren. Es sei denn, Samsung verteile endlich eine korrigierte, funktionierende Version dieses Updates.
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