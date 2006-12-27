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PCtipp Redaktion
27. Dez 2006
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Seiteneinstellungen im OneNote

Wie kann ich OneNote sagen, von wo bis wo es ausdrucken soll? Seitenränder beim Drucken definieren etc. Diese Einstellung finde ich nirgends. Wenn ich ausdrucke, druckt OneNote das, was es will, resp. es schneidet einfach am Ende der Seite ab, und ein Teil der handschriftlichen Notizen wird abgeschnitten und auf der neuen Seite halb wieder fortgesetzt. Es muss doch eine Möglichkeit geben, diese «Umbrüche» zu definieren, oder?
© Quelle: PCtipp.ch

Wie in jedem Office-Programm können Sie die Einstellungen für Seitenränder und Seitengröße im Menü "Datei/Seite einrichten..." vornehmen. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf eine Seite im Register klicken und im Kontextmenü "Seite einrichten..." auswählen. Geben Sie als Seitengröße "A4" an, dann können Sie die Ränder festlegen. Die Standardwerte sind von der Einheit Zoll umgerechnet, daher etwas krumm. [3m] Unter "Datei/Seitenansicht" rufen Sie ein neues Fenster auf, das Ihnen die aktuelle OneNote-Seite so zeigt, wie sie gedruckt würde. Hier können Sie kontrollieren, ob die handschriftlichen Notizen korrekt gedruckt werden. Stimmt der Ausdruck noch nicht, dann müssen Sie die Seitenränder so lange verändern, bis der Ausdruck korrekt ist.

Da jede OneNote-Seite unterschiedlichen Inhalt und unterschiedliche Länge haben kann, werden die Seiteneinstellungen individuell für jede einzelne Seite separat festgelegt.

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