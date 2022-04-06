Mit diesen Smartwatches können Sie Ihren Schlaf aufzeichnen

Das Gehäuse ist aus Edelstahl gefertigt, das Display misst 1,39 Zoll (ca. 3,53 Zentimeter). Sie bietet Herzfrequenzmessung, Musiksteuerung, Fitness-Apps, Schrittzählung und Google Assistant.

Wer einen integrierten Schlaf-Tracker haben möchte, muss auf die Hybrid-Smartwatches von Fossil oder Skagen ausweichen.

Fossil-Hybridwatch Charter HR

Fossil vereint bei der Damen-Hybrid-Smartwatch Charter HR ein klassisches Uhrmodell mit einigen smarten Funktionen. Die Hybridwatch kommt mit 4,2-Zentimeter-Gehäuse (nur diese Grösse verfügbar) und 1,1-Zoll-Display. Es handelt sich um ein E-Ink-Display mit einer Auflösung von 240 × 240 Pixeln (218 ppi). Auf dem inneren Display, genannt aktiver Displaybereich (2,7 cm), sind nebst Uhrzeit, Wetter, Schritten, Herzschlag und Datum auch der Wochentag ersichtlich. Hier geht es zu unserem Test.

Die Sleep-Tracking-Funktion ist bei der Charter HR nur via Third-Party-Apps möglich. Eine Bluetooth-Verbindung muss gewährleistet sein, allerdings kann auf dem Smartphone der Flugmodus während der Nacht aktiviert werden.

Fitnesstracker

Mi Smart Band

Wer keinen Chichi braucht und das Portemonnaie nicht gross belasten möchte, kann seinen Schlaf auch mit Fitnesstrackern überwachen. PCtipp hat beispielsweise das Mi Smart Band 4 getestet. Das Mi Smart Band 4 hat zwar Schlaftracking, allerdings konnte man auf dem Tracker nachts keinen Flugmodus aktivieren. Das aktuelle Smart Band von Xiaomi ist das Mi Band 6. Dies konnte PCtipp nicht testen, aber ein kurzer Blick in die Spezifikationen lassen vermuten, dass dies auch mit dem aktuellen Tracker nicht möglich ist.