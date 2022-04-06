Wearable-Tipps
Mit diesen Smartwatches können Sie Ihren Schlaf aufzeichnen
Wir haben ein paar aktuelle Modelle herausgesucht, bei denen es möglich ist, das Schlaf-Tracking vorzunehmen, ohne eine aktive Bluetooth-Verbindung zum Smartphone. Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Dieser Artikel erschien erstmals am 4.4.2019 und wurde am 06.04.2022 aktualisiert.
Apple Watch 7
Update 06.04.2022
Die Autorin hat zugegebenermassen keine Apple Watch am Handgelenk. Doch die Apple Watch Series 7 hat einerseits die App Schlaf, mit der man Schlafpläne erstellen kann und die das Schlafverhalten aufzeichnet, wenn man sie nachts trägt.
Es sollte möglich sein, den Flugmodus auf der aktuellen Apple-Watch zu aktivieren. Gehen Sie hierfür in die Einstellungen (Zahnrad-Symbol) und wählen Sie anschliessend Flugmodus.
Apple Watch S4 und S5
Stand: April 2020
Weder für die älteren Series-4- (unser Test) noch für die Series-5-Modelle gibt es eine Schlaftracking-App. Gerüchteweise tüftelte Apple daran (PCtipp berichtete).
Bis Apple eine eigene offizielle Lösung lanciert, bleibt Nutzern lediglich, weiter auf andere Dienste, wie z.B. AutoSleep Schlaftracker (kostenpflichtig), Sleep Watch by Bodymatter (gratis) oder Pillow Automatic Sleep Tracker (gratis) zurückzugreifen.
Multisport-UhrenUpdate 06.04.22
PCtipp testet derzeit gerade die Garmin Instinct 2S Solar. Die Multisport-Uhr bietet den sogenannten DND-Modus (Do not disturb). Damit werden die Beleuchtung, akustische Alarme und der Vibrations-Alarm deaktiviert. Zudem kann man im Garmin-Connect-Konto die üblichen Schlafenszeiten einrichten und dort die Option Beim Schlafen aktivieren, damit man während des Schlafs nicht von einer vibrierenden Uhr geweckt wird.
Die GPS-Multisport-Uhr Suunto 5 Peak (PCtipp-Test gibts hier) hat ebenfalls einen Flugmodus. Mit dem Wearable der Finnen können Sie die Schlafdauer und -qualität im Auge behalten. Dasselbe gilt für das anspruchsvollere und teurere Modell Suunto 9 Peak (unser Test).
Auch die Grit X von Polar bietet einen Flugmodus (unser Test). Erwähnenswert bei der Grit X ist Nightly Recharge. In der App werden der Schlaf und das autonome Nervensystem (ANS) angeschaut.
Fitbit Versa (Lite) und Versa 2Das vor allem bei Frauen beliebte Einsteiger-Modell heisst Fitbit Versa Lite Edition. Wie die grosse Schwester (Fitbit Versa) bietet sie Schritte-Tracking und Kalorienzählen, Herzfrequenzmessung, über 15 Aktivitätsmodi, Echtzeitmessung von Tempo und Strecke, Benachrichtigungen und mehr. Ausserdem bietet die Lite-Version eine Schlafbeobachtungsfunktion namens Sleep-Stages-Tracking. Bei der Fitbit Versa Lite konnten wir das ausprobieren. Am nächsten Morgen kann man die Smartwatch mit der App synchronisieren und hat Zugriff auf seine Schlafdauer und -qualität.
Sowohl die Lite-Edition (unser Test) als auch die Fitbit Versa (unser Test) sowie das Nachfolgermodell Versa 2 (unser Test) speichern die Daten zunächst auf dem Gerät selber. Bei Synchronisierung über Bluetooth werden die Daten dann in die Smartphone-App übertragen.
LG Watch W7 (2019)Die LG Watch W7 kommt im Premium-Edelstahldesign, mit 1,2-Zoll-Display, Wear OS und vor allem: mechanischen Zeigern.
Auch bei der Watch W7 von LG funktioniert das Schlaf-Tracking ohne Bluetooth. Wir konnten an der Smartwatch den Flugmodus aktivieren und uns über die zuvor installierte App «Wake Up Well» aus dem Schlummer wecken lassen.
Die Hybrid-Watch ist einerseits eine klassische Uhr mit mechanischem Uhrwerk, andererseits wurde die Watch W7 zudem mit digitalen Funktionen ausgestattet. Sie bietet einige typische Wearable-Funktionen wie: Höhenmesser, Barometer, Stoppuhr, Timer und Kompass. Dank Wear OS kann man auf zahlreiche Zifferblätter (watch faces) zugreifen.
Hier geht es zu unserem Test der Hybrid-Smartwatch LG Watch W7.
Huawei Watch GTUpdate 06.04.22
Im Dezember 2021 testete PCtipp die Huawei Watch GT 3.
Bei der Watch GT 3 gibts via Menüpunkt Gesundheitsüberwachung die Option TruSleep. Damit kann man seine Schlafqualität und sein Atemverhalten in Echtzeit überwachen. Es gibt einen Flugmodus, nur heisst die Funktion hier Nicht stören.
Stand: April 2020
In unserem Test (2018) glänzte die Huawei-Watch mit guten Sportfunktionen und langer Akkulaufzeit, hatte aber noch ein paar Macken. Bei der Watch GT müssen Benutzer die App Huawei Health herunterladen und sich registrieren. Wir konnten mit der Smartwatch unseren Schlaf aufzeichnen; waren allerdings vom Resultat nicht ganz überzeugt. Doch es ist möglich, den Schlaf zu tracken, ohne Bluetooth zu nutzen.
Samsung Galaxy WatchUpdate 06.04.2022
Das aktuelle Smartwatch-Modell aus dem Hause Samsung, die Galaxy Watch4, haben wir hier getestet (Bluetooth-Version).
Wer die Smartwatch über Nacht lieber in den Flugmodus versetzt, dies ist bei der Galaxy Watch4 via QuickPanel möglich. Dort finden sich auch ein Schlafenszeitmodus, ein Bitte-nicht-Stören-Button oder eine Wassersperre.
Samsung Galaxy Watch (Active)
Stand: April 2020
Der Nachfolger der Gear S3 kommt einer klassischen Uhr noch näher – die Galaxy Watch von Samsung. Sowohl die Galaxy Watch als auch die Edition Galaxy Watch Active (PCtipp berichtete) erstellen auch ohne Bluetooth-Verbindung die Schlafaufzeichnung. Die leichte Active-Version richtet sich klar an Sportler.
Die Galaxy Watch mit ihrem klassischen Design ist geeignet für Smartwatch-Einsteiger, die Schlaf-Tracking und Sportfunktionen nutzen möchten, Musik hören, Benachrichtigungen (und Telefonie) schätzen und eine Smartwatch mit intuitiver Bedienung suchen. In unserem Test hielt der Akku zweieinhalb Tage durch.
Hier gehts zu unserem Test der Galaxy Watch Active 2.
Garmin Fenix 5S PlusHersteller Garmin mit Sitz in der Schweiz möchte mit der Fenix 5S Plus Sportler ansprechen. Auf der Feature-Liste stehen integriertes GPS mit Europakarten, Herzfrequenzmessung, eine Vielzahl verschiedener Sportarten zur Messung, Anstiegsverwaltung für Fahrradfahrer, Leistungsmesswerte wie beispielsweise eine Blutsauerstoffmessung und vieles mehr (hier gehts zu unserem Test).
Auch mit der Fenix 5S Plus kann man ohne Bluetooth-Verbindung den Schlaf aufzeichnen. Das Gerät erkennt die Schlafphasen und speichert die Bewegung während der normalen Schlafenszeiten (diese kann man einrichten).
Nach der Synchronisierung mit der Smartphone-App (Garmin Connect) erhält man dann Informationen über die Gesamtanzahl der Stunden im Schlaf, Schlafstadien (Leicht-, Tief- und REM-Phasen) und die Bewegungen im Schlaf.
Fossil: Q Venture HR und Charter HR
Fossil Q Venture HR
Zwar hat die Fossil Q Venture HR (hier gehts zu unserem Test) keinen integrierten Schlaf-Tracker. Doch wie die LG Watch W7 kommt die Fossil der 4. Generation mit dem Betriebssystem Wear OS. Somit kann man die Schlafaufzeichnung mithilfe einer Drittanbieter-App vornehmen.
Das Gehäuse ist aus Edelstahl gefertigt, das Display misst 1,39 Zoll (ca. 3,53 Zentimeter). Sie bietet Herzfrequenzmessung, Musiksteuerung, Fitness-Apps, Schrittzählung und Google Assistant.
Wer einen integrierten Schlaf-Tracker haben möchte, muss auf die Hybrid-Smartwatches von Fossil oder Skagen ausweichen.
Fossil-Hybridwatch Charter HR
Fossil vereint bei der Damen-Hybrid-Smartwatch Charter HR ein klassisches Uhrmodell mit einigen smarten Funktionen. Die Hybridwatch kommt mit 4,2-Zentimeter-Gehäuse (nur diese Grösse verfügbar) und 1,1-Zoll-Display. Es handelt sich um ein E-Ink-Display mit einer Auflösung von 240 × 240 Pixeln (218 ppi). Auf dem inneren Display, genannt aktiver Displaybereich (2,7 cm), sind nebst Uhrzeit, Wetter, Schritten, Herzschlag und Datum auch der Wochentag ersichtlich. Hier geht es zu unserem Test.
Die Sleep-Tracking-Funktion ist bei der Charter HR nur via Third-Party-Apps möglich. Eine Bluetooth-Verbindung muss gewährleistet sein, allerdings kann auf dem Smartphone der Flugmodus während der Nacht aktiviert werden.
FitnesstrackerUpdate 06.04.2022
Mi Smart Band
Wer keinen Chichi braucht und das Portemonnaie nicht gross belasten möchte, kann seinen Schlaf auch mit Fitnesstrackern überwachen. PCtipp hat beispielsweise das Mi Smart Band 4 getestet. Das Mi Smart Band 4 hat zwar Schlaftracking, allerdings konnte man auf dem Tracker nachts keinen Flugmodus aktivieren. Das aktuelle Smart Band von Xiaomi ist das Mi Band 6. Dies konnte PCtipp nicht testen, aber ein kurzer Blick in die Spezifikationen lassen vermuten, dass dies auch mit dem aktuellen Tracker nicht möglich ist.
Fitbit Charge 5
Der Charge 5 ist das erste Wearable, das Fitbit und Google gemeinsam auf den Markt bringen, seit der Suchmaschinenkonzern Ende 2019 Fitbit für zwei Milliarden US-Dollar kaufte (PCtipp berichtete). Unter der Haube arbeitet nicht Googles Wear OS. Hier gehts zum PCtipp-Test. Für den Charge 5 gibt einen Schlafmodus.
Lesen Sie ausserdem unseren Artikel zum Thema: «Wearables: Welche (Hybrid-)Smartwatch oder welcher Tracker ist für wen geeignet?».
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