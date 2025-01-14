Suche per Finger

Alle paar Jahre stellt Google eine neue Funktion vor, welche die Art, wie wir den digitalen Alltag erleben, grundlegend verändert. Circle to Search dürfte so eine neue Funktion sein. Dank KI-Unterstützung bietet Sie Möglichkeiten, nach Informationen zu suchen, ohne dass wir dafür Text eintippen müssen. Stattdessen kommt zum Einsatz, was wir alle von klein auf können: kritzeln mit dem Finger.

Was ist Circle to Search?

Stellen Sie sich vor, Sie schauen sich ein Reise­video eines Freundes an. Im Hintergrund sehen Sie ein interessantes Auto und wollen wissen, was das für ein Modell ist. Bisher war es ohne weitere Informationen kaum möglich, herauszufinden, um was für ein Auto es sich handelt. Mit Circle to Search ist das nun ein Leichtes, da die Suchfunktion es ermöglicht anhand von Bildausschnitten zu suchen. Die künstliche Intelligenz versteht dabei, was in dem Bildbereich zu sehen ist, den Sie für die Suche angeben und liefert entsprechende Resultate; in unserem Beispiel also Informationen zum Automodell.

Circle to Search versteht auch Text. So können Sie Wörter oder ganze Formulierungen nachschlagen, ohne den aktuellen Bildschirm verlassen zu müssen. Das kann zum Beispiel ein Fremdwort in einem Newsartikel sein oder Sie suchen weitere Informationen über eine Restaurantempfehlung in einem WhatsApp-Chat. Circle to Search erkennt Wörter in Fliesstext, aber auch in Videos und Fotos.

Für welche Smartphones?

Da es sich noch um eine sehr junge Funktion handelt, gibt es Cirlce to Search noch nicht für viele Smartphones. Beim Start war Circle to Search nur für die neuesten Google-Pixel-Handys und die neuen Samsung-Galaxy-S24-Modelle verfügbar. Inzwischen wird die Funktion langsam an weitere Geräte verteilt, unter anderem an die Galaxy-S23-­Modellreihe und die neuesten Falt-Handys von Samsung. Wann Google die Funktion auch für andere Marken zugänglich macht, ist aktuell noch unklar.

Und andere Hardware?

In der Theorie ist Circle to Search auf jedem internetfähigen Gerät mit Touchscreen einsatzfähig. Damit kommen also auch Tablets und gewisse Notebooks für die Funktion infrage. Momentan scheinen diese Geräte noch keine Priorität für Google zu haben. Circle to Search ist ausserhalb der Smartphone-Welt nur auf dem Samsung Tab S9 verfügbar.

Circle to Search nutzen

Wenn Sie ein kompatibles Gerät besitzen, stellen Sie zuerst sicher, dass Sie das neueste System-Update installiert haben. Überprüfen könnten Sie das in den Einstellungen unter System/Systemupdate.