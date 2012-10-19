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Gaby Salvisberg
19. Okt 2012
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Thunderbird: Daten retten - wo liegt das Profil?

Problem: Wohl aus Altersschwäche ist mein Computer «gestorben». Die Festplatte dürfte aber noch funktionieren. Leider habe ich die Daten von Mozilla Thunderbird nicht extern gesichert. Wie komme ich wieder zu den Mails, Adressen und Kalendereinträgen?

Thunderbird-Profil auf einem Windows-7-PC

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Die liegen in einem Profilordner, der Ihre sämtlichen persönlichen Thunderbird-Daten versammelt. Darin sind nicht nur Mails, Adressen und allfällige Lightning-Kalendereinträge enthalten, sondern auch Ihre selbst installierten Thunderbird-Add-Ons und die Einstellungen.

Gehen Sie so vor

1. Festplatte ausbauen: Bauen Sie die Festplatte aus dem alten PC oder Notebook aus. Schauen Sie hierfür allenfalls ins Handbuch.

2. USB-Adapter zulegen: Für den Anschluss der Festplatte am neuen PC oder Notebook legen Sie sich am besten einen passenden USB-Adapter zu. Was für einen Sie brauchen, hängt davon ab, mit welcher Schnittstelle Ihre alte Festplatte ausgestattet ist. Bei einem einst mit Windows XP ausgelieferten PC oder Notebook dürfte es sich um eine IDE/P-ATA-Schnittstelle handeln. Neuere Geräte wurden bereits mit S-ATA-Festplatten bestückt. Es gibt USB-zu-IDE- und USB-zu-S-ATA-Adapter; zudem sind sogar welche erhältlich, die alle in Frage kommenden Anschlüsse mitbringen. In diesem Workshop-Artikel sind die Kabel zu den beiden Anschlüssen abgebildet.

Im Zweifelsfall nehmen Sie die Festplatte für den Adapterkauf in den Laden mit. Packen Sie sie hierfür in antistatisches, nicht-leitendes Material und berühren Sie möglichst keine Kontakte oder elektronischen Bauteile.

3. Anstöpseln: Ist der passende Adapter gekauft oder geliehen, stöpseln Sie die Festplatte am neuen PC an. Wenn die Festplatte wirklich noch in Ordnung ist und vorher unter Windows betrieben wurde, wird Ihr neues Windows das Laufwerk automatisch als USB-Festplatte erkennen. Es wird ihm einen Laufwerksbuchstaben verpassen, zum Beispiel Laufwerk X:.

4. Ordner finden: Stellen Sie den Windows Explorer so ein, dass er auch versteckte und System-Dateien und -Ordner anzeigt: Gehen Sie zu Organisieren/Ordner- und Suchoptionen/Ansicht. Deaktivieren Sie «Geschützte Systemdateien ausblenden» und aktivieren Sie bei «Versteckte Dateien und Ordner» die Option «Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen».

Jetzt begeben Sie sich auf die Suche auf dem Laufwerk X (kann auch ein anderer Buchstabe sein). Falls auf dem alten PC Windows XP installiert war, sollten Sie den Thunderbird-Profilordner hier finden:

X:\Dokumente und Einstellungen\IhrName\Anwendungsdaten

\Thunderbird\Profiles\[ZahlenBuchstaben].default\

Öffnen Sie den «ZahlenBuchstaben.default»-Ordner und schieben Sie dieses Explorer-Fenster kurz beiseite.

5. Thunderbird installieren: Installieren Sie auf dem neuen PC Mozilla Thunderbird. Starten Sie Thunderbird einmal, brechen aber alle Konto-Einrichtungsassistenten ab und beenden am Schluss Thunderbird wieder. Jetzt hat Thunderbird auf dem neuen PC ebenfalls einen Profilordner erstellt.

6. Profil auf dem neuen PC finden: Der Thunderbird-Profilordner liegt unter Windows 7 an einem etwas anderen Platz. Der [ZahlenBuchstaben].default-Ordner selbst darf auf dem neuen PC übrigens ruhig anders als auf dem alten PC heissen. Öffnen Sie diesen Ordner in einem Windows-Explorer-Fenster:

C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\Thunderbird \Profiles\[ZahlenBuchstaben].default\

Thunderbird-Profil auf einem Windows-7-PC

 © Quelle: PCtipp.ch

7. Daten kopieren: Ordnen Sie jetzt die beiden Windows-Explorer-Fenster, in denen Sie die Profilordner geöffnet haben, nebeneinander an. Kopieren Sie den ganzen Inhalt des alten Ordners in den neuen Ordner. Lassen Sie die Daten überschreiben.

Sobald das erledigt ist, starten Sie Thunderbird auf dem neuen PC. Jetzt sollten alle Ihre Daten wieder da sein. (PCtipp-Forum)

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