Thunderbird: Mailformat Text/HTML umschalten

Das geht tatsächlich. Und zwar mit der Erweiterung "Allow HTML temporary" ("HTML zeitweise erlauben") für Thunderbird. Sie können sich die Erweiterung auf der Seite "Thunderbird Mail DE" [1] herunterladen.

Da Sie normalerweise Mails nur im Textmodus empfangen wollen, damit kein gefährlicher HTML-Code ausgeführt werden kann, haben Sie in Ihrem Menü "Ansicht" die Einstellung "Nachrichtentext/Reiner Text" gewählt.