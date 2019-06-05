Top-5-Apps: Finde einen Parkplatz

Mit der ParkU-App kann man in der Schweiz [1], in Deutschland, Österreich und den Niederlanden via App parkieren. ParkU zeigt verfügbare Parkplätze und Parkhäuser in der Nähe an.

In der Schweiz gilt dies in folgenden Innenstädten: Aarau, Basel, Bern, Davos, Luzern, Genf, Lausanne, St. Gallen und Zürich. In Europa sind laut App-Entwickler in über 30 Ländern Informationen zu 6 Millionen Parkplätzen verfügbar.

Man kann nach einem Ziel (Adresse) suchen und die Parkdauer auswählen. Ein blaues Parking-Icon zeigt an, wo sich (in der Nähe) ein freier Parkplatz befindet. Durch Tippen auf das blaue Symbol erhält man weitere Informationen wie Adresse, Verfügbarkeit und Preise.

Man kann Parkplätze auch im Voraus reservieren. Mittels Filteroption kann nach Parkplatztyp, -eigenschaften und -tarifen gesucht werden. Ausserdem gibt es Eigenschaften wie «Überwacht», «Barrierefrei» oder «Dauerparken».

Parkieren am Strassenrand ist im Play Store nur für Deutschland oder Österreich erwähnt. Ein kurzer Versuch für das Sihlcity-Areal in Zürich ergab die Information, dass es derzeit keine mobile Zahlungsoption gebe.

ParkU ist sowohl für Android- als auch für iOS-Smartphones verfügbar. Die App verzeichnet im Play Store 50'000 Downloads und erhält bei den Bewertungen 3 Sterne. ParkU wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin.

Update 1. Juli 2019: ParkU stellt seinen Dienst nun doch nicht ein, da im letzten Moment Investoren gefunden wurden.

[1] Update 5. Juni 2019: ParkU stellt seinen Dienst zum 30. Juni in der Schweiz ein (PCtipp berichtete). Die Nutzer-Bewertungen in den vergangenen paar Monaten sind zudem fast durchwegs schlecht.

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