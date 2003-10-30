30. Okt 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Vergangene Daten in rot darstellen - Excel
Wie stelle ich in einer Exceltabelle ein Datum «rot» dar, das älter ist als heute? z.B: heute ist der 10.10.2003. Wenn das eingegebene Datum vor diesem Termin liegt, also wie z.B. der 5.10.2003, dann möchte ich dieses rot hervorheben. Ansonsten soll das Datum normal schwarz angezeigt werden.
Benutzen Sie die "Bedingte Formatierung" im Menü Format. Wählen Sie neben "Zellwert ist" den Punkt "kleiner" aus und in die leere Zeile schreiben Sie dann die "=HEUTE()".
Klicken Sie dann auf den Button "Format" um auf der Registerkarte "Schrift" die Schriftfarbe rot auszuwählen und klicken Sie dann 2x auf OK.
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