Vergangene Daten in rot darstellen - Excel

Benutzen Sie die "Bedingte Formatierung" im Menü Format. Wählen Sie neben "Zellwert ist" den Punkt "kleiner" aus und in die leere Zeile schreiben Sie dann die "=HEUTE()".

Klicken Sie dann auf den Button "Format" um auf der Registerkarte "Schrift" die Schriftfarbe rot auszuwählen und klicken Sie dann 2x auf OK.