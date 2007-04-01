Verschachteltes Bedingungsfeld im Serienbrief

Um diese fehlerhafte Ansicht zu verhindern kann man, wie vermutet, mit Bedingungsfeldern arbeiten. Jedes Feld wird erst abgefragt und nur dann angezeigt, wenn es nicht leer ist. Wiederholen Sie für alle 4 Felder das folgende Vorgehen:

Öffnen Sie ein Bedingungsfeld (Wenn...Dann...Sonst) und füllen Sie den "Feldnamen" mit dem ersten Seriendruckfeld (Titel) und "Vergleich" mit "Ist nicht leer" aus.