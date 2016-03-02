Von iPhone zu Android: So lässt sich der Kalender synchronisieren

Ein Systemwechsel bringt immer eine grössere Portion Arbeit mit sich. Kontakte, Chatlogs, Musik - alles muss «eingepackt» und verschoben werden. So natürlich auch die Kalendereintragungen. Im Falle von einem iPhone-zu-Android-Wechsel kann sich glücklich schätzen, wer schon immer Google Calendars verwendet hat. Ist dies nicht der Fall, ist einiges an Vorbereitung nötig. Wir zeigen einen Weg, wie man Kalendereintäge überträgt (alle Bilder von PCtipp).

Nehmen Sie das iPhone und öffnen Sie das Einstellungsmenü, anschliessend den Menüpunkt Mail, Kontakte, Kalender. Loggen Sie sich in Ihren iCloud-Account ein oder (falls noch nicht eingerichtet) wählen Sie Account hinzufügen und loggen Sie sich dann in Ihren iCloud-Account ein. Erlauben Sie dem iPhone, Ihren lokalen Kalender mit der iCloud zu synchronisieren.