Was kann das kostenlose Office Online?

Fazit

Für die Tabellenkalkulation, das heisst das Abfüllen von Daten in die Tabelle und die anschliessende Berechnung und Auswertung, taugt Excel Online. Sobald es aber um die grafische Aufbereitung geht, stösst man schnell an Grenzen.

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PowerPoint und Outlook

PowerPoint

Auf den ersten Blick sieht man die wichtigsten Grundfunktionen: Texte und Bilder kann man einfügen und platzieren, Designs aus den Vorlagen wählen. Ebenfalls zur Verfügung stehen Animationen und Folienübergänge, wenn auch in beschränktem Ausmass. Bestehende Foliensätze lassen sich problemlos im Vollbildmodus präsentieren.

Die Grenzen

Im Reiter Einfügen sieht man aber sofort erste Einschränkungen: Die Option zum Einfügen der Diagramme fehlt gänzlich, Screenshots oder Bildschirmaufzeichnungen sind ebenfalls nicht möglich. Ausserdem werden Video- und Audiodateien direkt ab der Festplatte (oder OneDrive) nicht unterstützt. Es fehlen auch die Bearbeitungsfunktionen für Videos.

Eine der gewichtigsten Einschränkungen ist, dass man den Folienmaster nicht aufrufen und somit auch nicht bearbeiten kann. Man ist auf die vorgegebenen Designs angewiesen oder das Design der geöffneten Präsentation.

Fazit

Die Einschränkungen sind bei PowerPoint Online recht drastisch; es reicht im Prinzip nur zum Erstellen einfacher Präsentationen mit Text und Bild. Immerhin können alle Dateien – auch solche mit komplexen Videofunktionen – problemlos über PowerPoint Online präsentiert werden.

Outlook

Mit Outlook Mobile kann man den Zugriff auf mehrere E-Mail-Konten einrichten – so wie man es sich auch von der Vollversion gewohnt ist. Von den Möglichkeiten her ist die Onlineversion näher an der Outlook-App für Smartphones, die es für Android und iOS gibt, als am Bezahlprogramm für Desktop-Computer. So kann man zusammengehörende Nachrichten als Konversation darstellen und – besonders praktisch – alle Anhänge lassen sich an einem Ort darstellen, Bild 7 und Bild 8. Anhänge können entweder vom Computer oder direkt von der Festplatte geladen werden.