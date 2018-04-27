WhatsApp im Ausland: Was muss ich beachten?

Daten-Flatrates sind in der Schweiz beinahe schon die Regel. Befindet man sich allerdings im Ausland, sieht es schon anders aus. Zwar umfassen gewisse Abonnements auch ein Datenvolumen ausserhalb der Schweiz, doch dies ist in der Menge und auch geografisch beschränkt. Deshalb kommen hier einige Regeln und Tipps im Umgang mit WhatsApp ausserhalb heimischer Gefilde.

1. Abo prüfen

Wenn Sie wissen, dass demnächst ein Trip ins Ausland ansteht, checken Sie Ihr Abonnement. Verfügen Sie über ein festgelegtes Volumen an Daten, das Sie im Ausland verwenden können? Und falls ja, wie viel? Dies finden Sie jeweils auf der Website Ihres Mobil-Providers heraus. Klar: Je geringer Ihre monatlichen Kosten sind, desto weniger Volumen wird Ihr Anbieter Ihnen zugestehen. Prüfen Sie auch, ob das Zielland zu den Ländern gehört, in dem das Auslandsvolumen eingesetzt werden kann. In der Regel betrifft das nur Mitgliedstaaten der Europäischen Union und westeuropäische Staaten ausserhalb der EU, wie etwa Norwegen oder Liechtenstein. Eine aktuelle Übersicht zu Roaming-Angeboten gewisser Telkos finden Sie hier.

2. Hintergrundaktivitäten regeln