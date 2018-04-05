Windows 10: alte Fotoanzeige wiederherstellen

Sie möchten zum Betrachten Ihrer Fotos wieder die alte Anzeige haben, auch unter Windows 10? Das geht so.

Öffnen Sie die Ausführenbefehlszeile mit der Tastenkombination Windowstaste+R. Tippen Sie den Begriff regedit ein und drücken Sie Enter. Öffnen Sie den Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Viewer\Capabilities\FileAssociations Klicken Sie im rechten Fensterteil mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich, wählen Sie die Punkte Neu, danach Zeichenfolge. Als Namen geben Sie die Dateiendung ein, die künftig mit der Fotoanzeige geöffnet werden soll, also .jpeg oder .png o.ä. Im Fenster Wert geben Sie folgenden Befehl ein: PhotoViewer.FileAssoc.Tiff und klicken anschliessend auf OK.

Hinweis: Anpassungen in der Windows-Registry können bei Fehlmanipulationen schwerwiegende Störungen des Systems verursachen. Dieser Trick eignet sich daher nur für erfahrene Windows-User.