5. Apr 2018
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: alte Fotoanzeige wiederherstellen
Nicht alle sind Fan der neuen Foto-App. So kriegen Sie die alte Anzeige zurück.
Sie möchten zum Betrachten Ihrer Fotos wieder die alte Anzeige haben, auch unter Windows 10? Das geht so.
- Öffnen Sie die Ausführenbefehlszeile mit der Tastenkombination Windowstaste+R.
- Tippen Sie den Begriff regedit ein und drücken Sie Enter.
- Öffnen Sie den Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Viewer\Capabilities\FileAssociations
- Klicken Sie im rechten Fensterteil mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich, wählen Sie die Punkte Neu, danach Zeichenfolge.
- Als Namen geben Sie die Dateiendung ein, die künftig mit der Fotoanzeige geöffnet werden soll, also .jpeg oder .png o.ä.
- Im Fenster Wert geben Sie folgenden Befehl ein: PhotoViewer.FileAssoc.Tiff und klicken anschliessend auf OK.
Hinweis: Anpassungen in der Windows-Registry können bei Fehlmanipulationen schwerwiegende Störungen des Systems verursachen. Dieser Trick eignet sich daher nur für erfahrene Windows-User.
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